Roberto Brasero pone fecha al fin del infierno en Murcia tras una semana rozando los 43 grados

La Región de Murcia ha vivido esta semana algunos de los episodios de calor más intensos del verano. Este miércoles, Cieza y Molina de Segura llegaron a marcar 43 grados, unas cifras que metieron por primera vez a la Región en el top 5 nacional de las temperaturas más altas, con Murcia capital rozando también esa marca.

Así lo explicaba el meteorólogo Roberto Brasero, que señalaba que, un día más, era el interior de Valencia quien lideraba el ranking con aviso rojo, mientras Murcia se colaba entre las zonas más calurosas del país.

Último día de la ola de calor

Este jueves, según Brasero, es el último día de esta segunda ola de calor, aunque con matices importantes para la Región. El propio meteorólogo lo explicaba así: "Este jueves empiezan a bajar las temperaturas en algunas zonas de España aunque serán muy elevadas en general y será otro día de ola de calor. El último de esta segunda ola. Atención de nuevo en Cataluña, y el interior de Valencia y de Murcia. En el litoral de esta zonas sí bajarán dos o tres grados las máximas y saldremos mañana del aviso de nivel rojo pero seguimos en aviso naranja".

Murcia se cuela entre las zonas más calurosas de España antes del alivio del fin de semana / Juan Carlos Caval

La Aemet confirma esta tendencia para la Región. Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con las mínimas en ascenso o sin cambios y las máximas en descenso en el litoral, mientras se mantienen sin apenas variación en el resto del territorio. Los valores más altos previstos para hoy son de hasta 41 grados en Murcia capital, y de 39 grados en Caravaca de la Cruz, Lorca y Yecla. Los vientos, por su parte, soplarán de flojos a moderados.

Riesgo extremo de incendio forestal

El calor y la sequedad ambiental disparan también el peligro de incendio forestal. Aemet sitúa el riesgo en nivel extremo este jueves en el Altiplano, la Cuenca de Mula, el Valle del Guadalentín y el Noroeste, mientras se mantiene muy alto en el Litoral este, el Litoral oeste y la Vega Alta-Ricote-Murcia.

El viernes, descenso generalizado con matices

El alivio térmico llegará ya de forma más clara el viernes, aunque no por igual en toda España. Según explicaba Brasero, aunque las temperaturas bajarán en más zonas del país, el interior de Murcia será de los puntos donde más resistirá el calor, con máximas que aún pueden superarse entre los 38 y los 40 grados.

En sus propias palabras: "El viernes ya sí tendremos un descenso de temperaturas en más zonas de España, con descensos que pueden ser notables en el interior de la Comunidad Valenciana. Todavía podrán superarse los 36 grados en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo y otros puntos de la mitad sur, y los 38-40 grados en la ribera del Ebro, Baleares, Lleida o el interior de Murcia que es donde más resistirá el calor. Pero no será un día como el de hoy o el de ayer. El viernes ya no será un día de ola de calor".

Aemet, por su parte, activa para este viernes aviso amarillo en los municipios de la Vega del Segura, entre las 13:00 y las 20:00 horas. Las previsiones por localidades, con mínima y máxima, apuntan a 17 y 36 grados en Caravaca de la Cruz, 21 y 33 grados en Cartagena, 20 y 36 grados en Lorca, 22 y 39 grados en Murcia, y 18 y 37 grados en Yecla.

El fin de semana consolida la bajada

De cara al sábado y domingo, Aemet prevé que la tendencia a la baja se consolide, con cielos poco nubosos y temperaturas más estables. Para el sábado, las previsiones señalan 18 y 36 grados en Caravaca de la Cruz, 21 y 32 grados en Cartagena, 20 y 35 grados en Lorca, 22 y 36 grados en Murcia, y 16 y 35 grados en Yecla. El domingo, por su parte, se esperan 18 y 37 grados en Caravaca de la Cruz, 23 y 33 grados en Cartagena, 20 y 36 grados en Lorca, 22 y 36 grados en Murcia, y 18 y 36 grados en Yecla.

Con estos datos, la Región de Murcia empieza a despedir, aunque de forma progresiva, una de las olas de calor más intensas del verano, con el interior resistiéndose a soltar los termómetros más altos hasta bien entrado el fin de semana.