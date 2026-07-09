La Región de Murcia logra frenar la fuga de enfermeras a otros países

Las enfermeras españolas gozan de una gran fama en el extranjero y son las profesionales sanitarias más demandadas por otros países. Mejores condiciones laborales, contratos de mayor duración y salarios más elevados componen la ecuación que ha llevado a que en los últimos años se haya visto una fuga de profesionales que está pasando factura al sistema sanitario.

Sin embargo, la Región de Murcia ha logrado frenar en el último año esta salida de profesionales, que no ha dejado de crecer desde la pandemia de covid, según los últimos datos facilitados por el Consejo General de Enfermería de España a La Opinión. Las cifras ponen en evidencia que en la comunidad se da en el año 2025 una tendencia contraria a la que se sigue a nivel nacional, ya que mientras que en España la huída de enfermeras sigue aumentando de una forma muy importante, con un incremento de hasta el 20%, en la Región no solo se ha frenado, sino que ha descendido respecto a años anteriores.

Los datos de 2025 reflejan que 1.356 enfermeras españolas pidieron el certificado de buena conducta (documento que solicitan desde los países extranjeros para poder trabajar allí), lo que supone casi un 20% más que las 1.134 peticiones que se registraron en 2024. De ellas, 29 certificados corresponden a profesionales de la Región de Murcia, una de las cifras más bajas del país por comunidades autónomas y por debajo de las registradas en años previos.

Los contratos temporales, la inestabilidad y la sobrecarga son las grandes losas de la profesión

Concretamente, los certificados para poder trabajar en el extranjero solicitados por enfermeras de la Región de Murcia cayeron tras el covid hasta los siete en el año 2021, pero a partir de ahí la cifra comenzó a crecer hasta los 13 en 2022, los 26 de 2023 y los 36 de 2024. En ese momento es cuando se produce el cambio de tendencia, descendiendo hasta los 29 solicitados por las profesionales sanitarias murcianas el pasado 2025.

El Consejo General de Enfermería afirma que las enfermeras españolas "están muy bien valoradas en el extranjero porque tienen una formación envidiable", pero considera que "no podemos permitirnos tener profesionales con una de las mejores formaciones del mundo y luego no hacer políticas reales para que quieran trabajar aquí. Contratos temporales, inestabilidad y sobrecarga de trabajo diario son las grandes losas a las que se enfrenta actualmente el sistema en este sentido", tal y como puntualiza el presidente de las enfermeras de España, Florentino Pérez Raya.

Ante el aumento nacional, el Consejo General reclama al Ministerio de Sanidad y a las consejerías autonómicas que se sienten a trabajar en este tema inmediatamente porque "nos encontramos en un momento crítico" para el Sistema Nacional de Salud.

"Llevamos años denunciando esta situación y lejos de intentar poner soluciones, vemos que cada vez son más los compañeros que deciden marcharse en busca de mejores oportunidades laborales. Resulta dramático ver cómo las universidades españolas formamos miles de enfermeras anualmente que luego, debido a las malas condiciones que ofertan las comunidades y a la sobrecarga de trabajo que existe actualmente en los sistemas sanitarios, se ven obligadas a buscar empleos en el extranjero", afirma Pérez Raya.

Cataluña, a la cabeza

Por comunidades autónomas, Cataluña encabeza la fuga de talento, con 271 peticiones, seguida por Madrid, con 225, y la Comunidad Valenciana, con 217. Por detrás se encuentra Andalucía, con 149; Canarias, con 108; País Vasco, con 73; Islas Baleares, con 48; Galicia, con 45; Castilla-La Mancha, con 36; Aragón, con 31; Murcia, con 29; Castilla y León, con 27; Navarra, con 22, y Asturias, con 16.

Desde el Consejo General de Enfermería reiteran la importancia de trabajar conjuntamente para evitar este problema a corto y medio plazo.