Hasta pronto, Leonor

La Princesa Leonor ha culminado sus tres años de formación militar. A partir de mañana se quita el uniforme y se prepara para empezar en la Universidad, pero volverá en julio del año próximo para recibir junto a sus compañeros el Despacho de Teniente y el emblema de piloto del Ejército del Aire.

La etapa de la futura Reina en la Academia General del Aire y del Espacio ha destacado por su discreción, pero estos meses de formación castrense han sido intensivos y muy importantes como cierre de sus estudios militares. También lo han sido para el municipio de San Javier tanto por la repercusión mediática como por la trascendencia histórica de la localidad donde los futuros Reyes de España aprenden a volar.

Apenas ha trascendido durante este curso información sobre la actividad de Leonor de Borbón fuera del centro militar y sus apariciones públicas se han limitado al desfile del pasado 10 de diciembre coincidiendo con la Patrona del Ejército del Aire y a las visitas realizadas el 3 de junio a la Asamblea Regional, al Ayuntamiento de San Javier y al Palacio de San Esteban para recibir las Medallas de Oro otorgadas por cada una de las instituciones y el título de hija adoptiva de San Javier.

Toda la actividad académica de la Princesa de Asturias se ha conocido a través de los comunicaciones oficiales y audiovisuales de la Casa Real y de las intervenciones del Rey que ha actuado como “portavoz”, lo que demuestra que está muy implicado en la formación de su hija. Por él se supo en la primera semana de octubre que había comenzado a volar en la cabina delantera del avión o que ya era zapador paracaidista y que el emblema de piloto lo tendrá en julio de 2027 cuando se le entregue también el Despacho de Teniente.

Respecto al primer y segundo vuelo en solitario, maniobras, curso de paracaidismo y el histórico vuelo cobre el Mediterráneo que hizo en formación con el Rey, se ha sabido tiempo después a través de la difusión por Casa Real.

A diferencias de sus etapas en Zaragoza, donde frecuentaba restaurantes y lugares con sus compañeros, se hacía fotografías con los responsables e incluso uno de ellos grabó Leonor en el respaldo de la silla y la fecha en la que estuvo y, después también en Marín acudió a Furanchos y lugares típicos, en la Región apenas se le ha visto.

Tan solo hay constancia de salidas con compañeros al pub Brothers de La Ribera, a La Bastilla en Lo Pagan y a la Terracita de Cristóbal en El Pilar de la Horadada, pero no hay fotografías de ninguna de ellas, ni en los locales dan información, limitándose a decir que no están interesados, que no la han visto personalmente e incluso que es una clienta y tienen que mantener la privacidad de sus clientes.

La ilusión de los vecinos de Santiago de la Ribera que esperaban encontrarla por la zona se ha desvanecido, así comentó Patro García a La Opinión “es la Princesa invisible, todo el mundo dice que está pero nadie la ve”.

No obstante en su discurso en Murcia, tras recibir la Medalla de Oro de la Región, y después durante el cocktail, la Princesa de Asturias dio muestras de conocer la Región, sus costumbres, y su cultura con mucha simpatía. Y de la gastronomía típica ha reconocido que le gustan los langostinos de chocolate y ha degustado el Pilatus PC-21 de chocolate relleno con crema de asiático realizado en su honor por la confitería José Antonio.

Ahora la futura Reina inicia un nuevo vuelo: descubrir la vida universitaria en la que con la disciplina y estrategia aprendidas en el Ejército despegará rápido y bien.

Curiosamente si en la Academia General del Aire y del Espacio ha sido la más joven de todos los alféreces de la 78 Promoción, ya que ella nació en 2005 y ha convivido con compañeros nacidos en 2002, 2003 y 2004, en la Universidad Carlos III, donde va a comenzar primer curso de Ciencias Políticas, la mayoría de los alumnos han nacido en 2008 por lo que será toda una “veterana”.