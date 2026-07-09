La princesa Leonor pone fin en San Javier a su formación militar

La princesa Leonor da por finalizada hoy en San Javier su etapa de formación militar y su paso por los tres Ejércitos que, como heredera de la Corona, la han preparado durante los últimos tres años para convertirse en la primera mujer en ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas cuando llegue al trono.

La Academia General del Aire y del Espacio (AGA) acoge este viernes el acto de entrega de los reales despachos de empleo a los nuevos oficiales que presidirá la familia real y con el que se despide el curso académico, una ceremonia en la que la princesa recibirá la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco que le concedió el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio.

La Casa del Rey y el Ministerio de Defensa diseñaron, según el decreto que aprobó el Gobierno en marzo de 2023, un régimen específico y un programa académico adaptado, con el objetivo de que adquiriera una preparación completa, con un perfil tanto científico como humanístico, y que dotara a la princesa de «una mentalidad de superación y esfuerzo» y de «una robusta formación enfocada a su compromiso de permanente servicio a España y a los españoles».

Así, durante el primero de esos tres ciclos, el curso académico 2023-2024, recibió la formación militar básica con los alumnos de primer curso de la AGM.

Continuó esta instrucción el curso académico 2024-2025, en la Escuela Naval Militar, en el que realizó el crucero de instrucción a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano.

En este último curso de formación militar, Leonor de Borbón ha aprendido a pilotar y ha volado en los Pilatus PC-21, en una de las ocasiones junto a su padre, el rey Felipe VI, cada uno a los mandos de un avión. Y también se ha lanzado en paracaídas tras concluir un curso en la Academia del Aire.