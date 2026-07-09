El porcino murciano amenaza con salir a la calle tras seis años de bloqueo administrativo

La vía del diálogo, sostiene el sector porcino murciano, se está agotando. Después de seis años de reuniones, informes técnicos, recursos administrativos y propuestas que aseguran haber presentado sin obtener respuesta, los ganaderos elevan la presión sobre la Administración regional. Mientras decenas de expedientes avanzan ya por los tribunales, Adespofa no descarta trasladar el conflicto a la calle si el Ejecutivo autonómico continúa sin adoptar las medidas que, a su juicio, permitirían compatibilizar la producción con la protección ambiental.

Ese fue el mensaje que lanzó este miércoles el portavoz y director gerente de la Asociación de Defensa Sanitaria del Ganado Porcino de Fuente Álamo (Adespofa), José Andrés García Cuestas, quien atribuyó la situación del sector no a una falta de soluciones técnicas, sino a la inacción de la Administración. "Los problemas del sector porcino son las patologías relacionadas con la vista y la capacidad auditiva de la Administración", sentenció durante su comparecencia en Murcia.

La organización sostiene que la ganadería lleva años desarrollando e implantando tecnologías para reducir emisiones, optimizar el consumo de agua y mejorar la gestión de los purines. Según explicó García Cuestas, esas soluciones cuentan con respaldo científico, han sido verificadas mediante protocolos europeos y podrían aplicarse dentro del marco competencial de la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, denuncia que las propuestas permanecen bloqueadas mientras continúan acumulándose expedientes administrativos, recursos y procedimientos judiciales. El portavoz confirmó que el conflicto ya se encuentra en los tribunales y que la asociación acompaña individualmente a los ganaderos en cada procedimiento. Entre recursos de alzada y contenciosos administrativos, cifró en torno a setenta los expedientes que se encuentran actualmente inmersos en distintas fases de litigio.

Pese a ello, insistió en que el objetivo nunca ha sido judicializar el conflicto. "Nuestro interés no sería resolver por vía judicial", afirmó, aunque reconoció que el bloqueo administrativo ha terminado empujando a numerosos productores hacia esa vía al no encontrar otra salida.

José Andrés García Cuestas, portavoz de Adespofa, este miércoles durante su comparecencia ante los medios en Murcia. / Adespofa

La posibilidad de movilizaciones tampoco queda descartada. García Cuestas aseguró que, si la situación continúa sin avances, el sector podría volver a organizar concentraciones como la que protagonizó hace años frente a la sede de la Consejería. "Si no tenemos más remedio, ahí estaremos", advirtió, convencido de que las vías de negociación se encuentran prácticamente agotadas después de seis años de conversaciones sin resultados efectivos.

El dirigente ganadero reconoció, no obstante, las dificultades que supone movilizar al colectivo debido a las características de una actividad que exige atención diaria durante toda la semana. Aun así, dejó entrever que el creciente desgaste entre los productores podría terminar superando esas limitaciones.

"Los problemas del sector porcino son las patologías relacionadas con la vista y la capacidad auditiva de la Administración", advierte García Cuestas

Durante la comparecencia, Adespofa quiso trasladar que la controversia no gira en torno a la necesidad de proteger el Mar Menor, un objetivo que aseguró compartir plenamente, sino a la negativa de la Administración a utilizar herramientas que ya existen. García Cuestas defendió que las competencias autonómicas permiten validar determinadas técnicas de tratamiento de purines ya utilizadas en otros territorios y demostrar mediante mediciones objetivas que las explotaciones no generan los impactos que se les atribuyen.

Como ejemplo, explicó que existen tratamientos biológicos capaces de reducir hasta un 90% las emisiones de amoniaco procedentes de las granjas y disminuir al mismo tiempo la concentración de nitratos en los purines. Según indicó, esas técnicas han sido verificadas conforme a procedimientos de la Unión Europea y podrían implantarse con autorización de la Comunidad Autónoma.

El portavoz aportó además un dato con el que quiso desmontar el argumento económico. Tratar biológicamente los purines de una explotación de 2.000 plazas, aseguró, supone un coste aproximado de 400 euros anuales más IVA, una inversión que calificó de perfectamente asumible frente a los beneficios ambientales obtenidos.

"Eso técnicamente y legalmente es posible de hacer y no lo hacen porque no les da la gana", lamentó, reprochando que la Administración mantenga un enfoque basado en restricciones y sanciones mientras deja sin aplicar soluciones que, según el sector, permitirían reducir el impacto ambiental sin comprometer la viabilidad de las explotaciones.

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Adespofa sostiene que la tecnología ya ha permitido transformar profundamente la producción porcina y asegura que una granja moderna resulta mucho más sostenible que las explotaciones de hace apenas tres décadas. La organización insiste en que el problema ya no reside en la capacidad del sector para adaptarse, sino en la ausencia de decisiones políticas que desbloqueen expedientes y permitan incorporar oficialmente esas herramientas antes de que la desaparición de nuevas explotaciones familiares se convierta en irreversible.