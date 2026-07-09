Los murcianos piden hasta 20 millones de paquetes al año procedentes Aliexpress, Shein o Temu

Preparar el paquete, envolverlo en plástico, moverlo por carretera, subirlo a un avión o a un barco, hacerlo cruzar miles de kilómetros, tramitarlo en el país de destino y llevarlo finalmente hasta la puerta de casa del comprador.

Todo ese recorrido (con el respectivo gasto de combustible y contaminación al medio ambiente) puede estar detrás de una simple camiseta, una funda de móvil o un pequeño accesorio comprado por unos pocos euros al otro lado del mundo a través de Aliexpress, Shein, Temu y otras plataformas de comercio electrónico ajenas a la Unión Europea.

Bruselas ha tenido que actuar con la imposición de la 'tasa Shein' ante un volumen de pedidos que ya se cuenta por miles de millones a nivel mundial y donde España no es ni mucho menos ajena: cada día miles de repartidores llaman a las puertas de las casas, a las oficinas y a los puntos de recogida de paquetes para dejar estos paquetes.

En 2024 entraron en la UE 4.600 millones de paquetes de bajo valor, nueve de cada diez procedentes del país chino

La Región de Murcia podría estar recibiendo cada año entre 12 y 20 millones de envíos de bajo valor procedentes de estas plataforma. Según las cifras manejadas por las instituciones europeas, en 2024 llegaron a la Unión Europea alrededor de 4.600 millones de paquetes de comercio electrónico de bajo valor, es decir, con un importe inferior a 150 euros. De ellos, aproximadamente el 91% procedía de China, país de origen o de distribución habitual de buena parte de las grandes plataformas de venta online de bajo coste.

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Aunque no existen datos oficiales por comunidades autónomas o territorios, sí que se podría hacer una estimación que tiene la Región en base a su peso demográfico dentro del conjunto del país y de la Unión Europea, situando el volumen regional en torno a 15 o 16 millones de envíos anuales, aunque con una horquilla prudente de entre 12 y 20 millones para tener en cuenta diferencias de renta, hábitos de compra, edad de la población, frecuencia de consumo online y penetración real de estas plataformas en la comunidad.