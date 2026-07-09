López Miras defiende que el decreto de vivienda asequible supondrá un "paso adelante" para aumentar la oferta residencial

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, destacó este jueves durante su intervención en la asamblea general de los constructores murcianos que el decreto de vivienda asequible impulsado por su Ejecutivo autonómico creará un modelo propio basado en la innovación urbanística para aumentar la oferta residencial en 25.000 viviendas en los próximos cinco años. «Las medidas que recoge este decreto son las del sector de la construcción, no las de un Gobierno», expuso durante su intervención, donde remarcó que la norma supone «un paso adelante» para solucionar el problema de la vivienda.

Así, el jefe del Ejecutivo regional añadió que la norma refuerza la colaboración público-privada, reduce impuestos, agiliza los procedimientos administrativos e incorpora innovaciones urbanísticas para facilitar la construcción de vivienda.

Asimismo, insistió en que «la vivienda asequible es parte de la solución, pero no la solución completa», porque «si queremos más vivienda asequible, primero tiene que haber más viviendas en general».

Entre las principales medidas incluidas en el decreto se encuentran las primas de edificabilidad para incrementar las promociones destinadas a vivienda protegida, así como herramientas que permitirán recuperar antiguos espacios industriales, parcelas infrautilizadas, zonas degradadas o suelos con restos arqueológicos para transformarlos en nuevos espacios residenciales.

El secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, junto al presidente de Frecom, José Hernández, este jueves. / L. O.

Lucas exige "más implicación" a la Comunidad

Por su parte, el secretario general del PSOE y delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, defendió la necesidad de alcanzar un gran pacto por la vivienda en la Región y reclamó al Ejecutivo autonómico una «mayor implicación» para resolver el principal problema de acceso a la vivienda.

Lucas, que intervino antes que Hernández y Miras en la asamblea, aseguró que la vivienda debe ser «un asunto de Región» y un objetivo compartido «por encima de cualquier interés partidista».

En este sentido, lamentó que el PSOE trasladó al Gobierno regional un decálogo de medidas y que no recibió respuesta, para facilitar el acceso a la vivienda, entre las que destacó una ayuda directa de hasta 36.000 euros para que jóvenes y familias puedan afrontar la entrada de su primera vivienda, además de propuestas para agilizar la tramitación administrativa, movilizar suelo, actualizar los planes generales e incentivar la compra.

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El dirigente socialista también puso en valor el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que supondrá una inversión de 308 millones de euros en la Región de Murcia, y defendió que las políticas de vivienda requieren una mayor implicación del Gobierno autonómico.