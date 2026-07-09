José Manuel Felices (33), médico: "El agua fría no es la solución ante un golpe de calor, aunque muchos lo crean"

Hace tanto calor que se nubla la vista, empiezan los mareos y las piernas ya no responden. Es la escena que se repite cada verano en la Región de Murcia cuando alguien sufre un golpe de calor en plena calle. En ese momento, alguien que lo ve se acerca a socorrerle y, con la mejor intención del mundo, le ofrece una botella de agua helada. Sin saberlo, no le está haciendo ningún favor.

Así lo explica el doctor José Manuel Felices, médico del Hospital Rafael Méndez de Lorca y profesor en la Universidad Católica de Murcia (UCAM), en un vídeo publicado en Instagram que se ha hecho viral estos días al desmontar uno de los mitos más extendidos sobre cómo actuar ante esta emergencia, especialmente relevante ahora que el verano aprieta con fuerza en la Región.

Los remedios de toda la vida, pero con un matiz clave

El especialista reconoce que los consejos que "nuestras madres" repetían de toda la vida no van desencaminados: ponerse a la sombra, mojar la nuca, las axilas y las ingles, y beber agua. Así lo resume él mismo en el vídeo: "Tu madre tenía razón. Con ponerte a la sombra, mojar la nuca, axilas e ingles, y beber agua".

Sin embargo, introduce un matiz que, según explica, resulta fundamental y que muchas veces se pasa por alto: "Pero le faltaba la parte más importante".

¿Por qué el agua muy fría puede ser contraproducente?

El error más común, y el que precisamente protagoniza el vídeo, es recurrir al agua helada para refrescar a la persona afectada. El doctor Felices advierte de que esta práctica puede empeorar la situación, puesto que el cuerpo está muy caliente y el contraste con el agua muy fría "pone en alerta" al sistema nervioso.

Según detalla, este choque térmico provoca que los vasos sanguíneos se contraigan ("se frían", en sus palabras), lo que reduce aún más el flujo de sangre que llega al cerebro. Por eso, su recomendación es clara: "Mejor dale agua del tiempo".

La señal de alarma que no hay que ignorar

Más allá de los cuidados iniciales, el profesor de la UCAM insiste en un punto que considera esencial: si la persona presenta dolor de cabeza o mareo tras estar expuesta al sol, hay que actuar de inmediato. "Y lo más importante de todo, dolor de cabeza o mareo al estar al sol, ¡llama a Emergencias (112)!", subraya en el vídeo.

Un problema que se cobra vidas cada verano

El golpe de calor no es un asunto menor. Como recuerda el propio doctor Felices, esta afección "mata cada año a más personas en nuestro país", un dato que cobra especial relevancia en la Región de Murcia, donde las temperaturas estivales suelen dispararse durante buena parte de la temporada.

El médico lorquino lo resume con un mensaje que invita a memorizar estos pasos para cuando la situación se presente: si se conocen bien estas indicaciones, cualquiera podrá "actuar perfectamente para ayudar a esa persona que está sufriendo un golpe de calor". Y remata con una advertencia y un deseo para todos los murcianos de cara a los meses de más calor: "Actuar a tiempo, salva vidas". "¡Cuídate mucho y disfruta del verano!".