El Gobierno regional asegura que Vox no respondió a su llamada para negociar los Presupuestos

La negociación de los Presupuestos de la Región de Murcia para 2026 continúa completamente encallada. Gobierno regional y Vox mantienen versiones opuestas sobre si existen contactos para desbloquear las cuentas autonómicas, mientras el tiempo sigue corriendo y la aprobación del proyecto se aleja cada vez más. Con julio ya avanzado y agosto inhábil en la Asamblea Regional, el horizonte más realista sitúa el debate parlamentario a partir de septiembre, lo que prolongará una prórroga presupuestaria que ya supera los seis meses.

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, respondió este jueves a las acusaciones lanzadas días atrás por Vox, que aseguraba no haber recibido ninguna llamada del Ejecutivo para negociar los Presupuestos. Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la consejera defendió que el Ejecutivo de Fernando López Miras mantiene intacta su intención de sacar adelante las cuentas y negó que no haya existido comunicación con la formación de Santiago Abascal.

"El Gobierno mantiene su voluntad de presentar los presupuestos", afirmó López Aragón, antes de recordar que durante el Debate sobre el Estado de la Región el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ya ofreció públicamente a Vox respaldar el techo de gasto para continuar inmediatamente después con la negociación del proyecto presupuestario.

La portavoz fue un paso más allá y contradijo directamente la versión ofrecida esta semana por el portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez. Según explicó, el Partido Popular sí trató de abrir una vía de diálogo hace semanas. "Hace más de un mes el Grupo Parlamentario Popular se puso en contacto con Vox a través del mismo interlocutor y con el mismo procedimiento y no hemos tenido respuesta por parte de Vox", aseguró.

Las declaraciones llegan después de que el pasado lunes Martínez Alpañez acusara al Gobierno regional de "mentir" al sostener que existían conversaciones para negociar las cuentas. El dirigente de Vox afirmó entonces que el Ejecutivo no había contactado con su grupo y recordó que los Presupuestos deberían haberse presentado en octubre del año pasado, por lo que acumulan ya nueve meses de retraso respecto al calendario previsto. Además, insistió en que su partido no está dispuesto a negociar únicamente el techo de gasto, sino que exige conocer el proyecto presupuestario en su conjunto y alcanzar un acuerdo político global.

El intercambio de reproches mantiene paralizada la principal ley económica de la Comunidad Autónoma. El Gobierno del PP, que gobierna en minoría, necesita necesariamente el respaldo de Vox para aprobar tanto el techo de gasto como, posteriormente, el proyecto de Presupuestos en la Asamblea Regional. Sin ese primer paso, el Ejecutivo ni siquiera puede registrar formalmente las cuentas para iniciar su tramitación parlamentaria.

Uno de los argumentos esgrimidos hasta ahora por el Ejecutivo autonómico para justificar el retraso era la falta de aprobación del techo de gasto estatal y de las referencias económicas necesarias para elaborar el proyecto. Sin embargo, ese escenario cambió esta misma semana después de que el Gobierno de España aprobara el nuevo límite de gasto, despejando ese obstáculo técnico. Aun así, el principal problema continúa siendo político y pasa por la falta de entendimiento entre populares y Vox.

Rubén Martínez Alpañez, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, este viernes en el Debate sobre el Estado de la Región. / Loyola Pérez de Villegas

Todo ello hace prácticamente imposible que las cuentas puedan aprobarse antes del verano. Aunque el Gobierno regional sigue defendiendo su voluntad de presentar el proyecto cuanto antes, la ausencia de un acuerdo previo con Vox y los plazos parlamentarios empujan ya la tramitación al nuevo periodo de sesiones, que comenzará en septiembre.

Las consecuencias del bloqueo

La falta de unos nuevos Presupuestos mantiene a la Comunidad Autónoma funcionando con las cuentas de 2025 prorrogadas automáticamente desde el pasado 1 de enero. Aunque esta situación permite garantizar el funcionamiento ordinario de la Administración, limita la puesta en marcha de nuevas políticas públicas, dificulta la creación de nuevas partidas de gasto y obliga al Ejecutivo a recurrir a modificaciones presupuestarias para adaptar las cuentas a las necesidades actuales.

El retraso también ha despertado la preocupación de distintos sectores económicos y sociales. Desde Vox han advertido del riesgo de tensiones de tesorería en el Servicio Murciano de Salud si la prórroga se prolonga durante más tiempo, mientras organizaciones vinculadas a la dependencia llevan meses reclamando una actualización presupuestaria que permita reforzar unos servicios que continúan registrando las listas de espera más elevadas del país.

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A ello se suma la incertidumbre que genera la ausencia de unas nuevas cuentas para ayuntamientos, empresas y entidades del tercer sector que dependen de la planificación económica de la Comunidad Autónoma para desarrollar inversiones o programas previstos para 2026. En definitiva, mientras no exista un acuerdo político que desbloquee la negociación entre PP y Vox, la Región seguirá gestionándose con un presupuesto diseñado para un escenario económico y financiero correspondiente al ejercicio anterior.