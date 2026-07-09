Francisco Carvajal: "Los incendios no avisan, los sistemas de protección deben estar siempre ‘perfectos’"

¿Qué servicios ofrece la Asociación de Instaladores y Mantenedores de Protección Contra Incendios (Adeim)?

Adeim tiene como objetivo divulgar la cultura de la protección contra incendios a la sociedad y que la empresa, comercio o comunidad de vecinos que necesite contratar los servicios de instalaciones y mantenimientos de sistemas de protección contra incendios puedan contar con un grupo de empresas que hayan pasado filtros más allá de los que marca la normativa genérica. También vigilamos y denunciamos la competencia desleal. La asociación la forman 19 empresas que son líderes regionales del sector y ofrecen un servicio de calidad a sus clientes.

Los nuevos elementos de movilidad eléctricos (coches, motos, patinetes) están causando problemas de incendios en los garajes de los edificios. ¿Qué se puede hacer para apagarlos o minimizar los daños que puedan causar?

Es muy importante que todos los ciudadanos sepan que, a día de hoy, no se puede extinguir un fuego de coche eléctrico. No existe ningún agente extintor capaz de parar la reacción en cadena que se produce en las baterías de litio. Solamente podemos esperar a que se acabe el combustible de la batería y deje de arder. Esto supone un reto muy importante en los garajes de las comunidades de vecinos. Extremar al máximo la seguridad en la instalación eléctrica de los cargadores de los coches es la única opción posible en la mayoría de los casos. En garajes de centros comerciales ya se están habilitando zonas específicas para estos coches a las cuales se les hace una sectorización mediante rociadores de agua mezclada con un agente extintor que minimiza los daños e impide la propagación del incendio. Pero en garajes de comunidades no existe una solución fácil. Tener un buen sistema de detección de incendios que avise inmediatamente del incendio y un sistema de mangueras que sirva para refrigerar los coches adyacentes y el propio coche incendiado es la mejor manera de evitar la propagación del incendio. Si se dispone de un sistema de rociadores automático, sale agua sin que intervenga el hombre, es mucho mejor ya que evitaremos más rápida y fácilmente la propagación del incendio. Esto, junto con la rápida actuación de los bomberos, impedirá que se propague el incendio a otros coches o, incluso, al resto del edificio.

¿Qué papel juega el mantenimiento de los equipos de protección contra incendios?

Es fundamental. Los sistemas de PCI deben estar en perfecto estado de funcionamiento siempre. Los incendios no avisan. Y en este apartado es importante recordar que el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios obliga a que las revisiones tengan carácter trimestral. Y en caso de siniestro esa documentación debe ser aportada. Es decir, las revisiones trimestrales deben estar documentadas. Podemos tener instalado el mejor sistema, pero si no funciona cuando se necesita de nada vale.

¿Qué consejo darían desde Adeim para estar protegidos contra incendios durante este verano?

Para todos aquellos que tienen segunda residencia en la playa el mensaje es muy claro. De la misma manera que piscina comunitaria la queremos en perfecto estado para poder bañarnos, los medios de protección contra incendios deben estar también en perfecto para ser usados si hicieran falta. Como hemos dicho antes, los incendios no avisan. Y si ocurre uno en el edifico donde estamos veraneando el menor de los males es que se arruinen las vacaciones.