El eclipse que España no veía desde hace más de un siglo tendrá en Murcia uno de sus mejores miradores

La Región de Murcia vivirá el próximo 12 de agosto uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas. Y no es una exageración: España no contemplaba un eclipse total desde hace más de un siglo, concretamente desde 1905, y ahora se convierte en uno de los pocos lugares del planeta desde donde podrá seguirse con claridad.

La Región, además, no será una espectadora cualquiera. Los datos manejados por los técnicos sitúan a Murcia entre las zonas con mejor porcentaje de visibilidad de toda España, con cifras que van del 97% en Águilas al 99% en Yecla. Prácticamente, toda la Comunidad se convertirá, durante unos minutos, en un mirador privilegiado hacia el cosmos.

¿A qué hora se verá el eclipse en Murcia?

En la capital de la Región, el espectáculo comenzará a las 19:40:51 horas, con el momento de mayor ocultación fijado a las 20:35:23. La particularidad de esta cita es que coincidirá con el atardecer: el sol estará muy bajo, a solo 4 grados de altura, orientado hacia el oeste-noroeste. La puesta de sol, de hecho, llegará apenas unos minutos después, a las 21:01:34.

Este detalle no es menor. Al producirse con el sol tan próximo al horizonte, los expertos recomiendan buscar puntos con vistas completamente despejadas hacia el oeste para no perderse el momento clave. Por eso, la costa se perfila como el escenario ideal: el litoral de Cartagena, con Cabo Tiñoso y La Azohía a la cabeza, así como tramos de Mazarrón y Águilas, donde la línea del mar despeja el horizonte de forma natural.

El Mar Menor, en concreto, aparece señalado como una zona de especial interés para seguir el fenómeno, con las Salinas de San Pedro del Pinatar como uno de los puntos más abiertos y recomendables.

Cientos de espectadores disfrutan de un eclipse en la playa en una imagen generada por IA. / L. O.

Un operativo que va mucho más allá de mirar al cielo

La expectación es tal que la Dirección General de Emergencias ya ha convocado la primera reunión de coordinación para preparar lo que se conoce como el 'Trío de Eclipses': tres citas astronómicas encadenadas que se prolongarán hasta 2028, con Murcia como protagonista destacada en las tres.

En este primer encuentro han participado representantes de distintas consejerías y ayuntamientos de la Región, conscientes de que un evento de este tipo implica mucho más que la observación en sí. Sobre la mesa se ha puesto la necesidad de planificar accesos, movilidad, seguridad y accesibilidad para personas con discapacidad, además de localizar los mejores emplazamientos para el público. También se ha trasladado a los municipios la posibilidad de convocar sus Juntas Locales de Seguridad para coordinar el dispositivo.

El objetivo es claro: garantizar que el fenómeno pueda disfrutarse con seguridad y, de paso, aprovechar el tirón turístico que ya se anticipa en buena parte de la Comunidad.

La cita en La Manga: eclipse, cena y estrellas fugaces en una misma noche

Si hay un lugar donde el 12 de agosto promete convertirse en toda una experiencia, ese es La Manga del Mar Menor. La empresa murciana Astroiberia ha organizado un evento en el Restaurante Área Sunset (km 8,5 de la Gran Vía) pensado para vivir el eclipse de una forma diferente, con el mar como telón de fondo.

La propuesta no se limita a mirar al cielo: incluye un planetario inmersivo portátil con proyecciones de 360 grados, observaciones guiadas con telescopios profesionales, talleres familiares y charlas divulgativas, hasta sumar más de quince actividades pensadas para todas las edades.

Decenas de personas presencian un eclipse, en una imagen generada por IA. / L. O.

Y cuando el sol se ponga, la jornada continuará. Esa misma noche del 12 de agosto coincide con una de las citas más esperadas del verano: la lluvia de estrellas de las Perseidas, que los asistentes podrán observar justo después de la puesta de sol, con cóctel de bienvenida, cena, música e invitados especiales, incluidos creadores de contenido llegados de distintos puntos de España.

La seguridad, la gran protagonista

Más allá de dónde y cómo se decida ver el eclipse, hay una norma que los expertos repiten sin excepción: nunca debe mirarse directamente al sol sin protección adecuada. Solo son seguras las gafas homologadas con certificado ISO 12312-2, y en caso de usar prismáticos o telescopios, estos deben contar con filtros solares específicos.

En el evento de Astroiberia, de hecho, cada participante recibirá sus propias gafas homologadas, y la observación con telescopios estará siempre acompañada de especialistas.

Reservas para quienes no quieran perdérselo

El aforo del evento en La Manga es limitado, por lo que quienes estén interesados en vivir el eclipse acompañado de cena, música y estrellas fugaces pueden reservar su plaza a través del teléfono 673 90 30 62, el correo contacto@astroiberia.com o la web www.astroiberia.com.

Con la cuenta atrás ya en marcha, todo apunta a que el próximo 12 de agosto el cielo murciano (y buena parte de sus carreteras, playas y miradores) vivirá una tarde que muchos recordarán durante años.