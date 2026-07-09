Diez millones para impulsar la investigación en los nueve Centros Tecnológicos de la Región en dos años

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha aprobado destinar 10 millones de euros para impulsar la actividad investigadora de la red de Centros Tecnológicos de la Región durante los dos próximos años.

El acuerdo, que promueve el Instituto de Fomento de la Región y que cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), contempla la financiación de proyectos de I+D por parte de los Centros Tecnológicos y actuaciones no económicas de apoyo a la I+D.

En concreto, se financiará la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo propios, ya sea de manera individual o de cooperación entre centros, para desarrollar e incrementar el conocimiento de los centros tecnológicos e impulsar la competitividad empresarial, en especial en los sectores de referencia de los centros que participen en dichos proyectos.

Se incluye además el desarrollo de actividades de investigación industrial o desarrollo experimental y aquellas actividades de capacitación del personal técnico e investigador que estén vinculadas a los proyectos de I+D.

En cuanto al programa de actuaciones no económicas de apoyo a la I+D, se refiere a la financiación de actividades que favorezcan la identificación de necesidades de I+D en los sectores productivos de la Región, así como al diseño y puesta en marcha de líneas de investigación que respondan a esas necesidades detectadas y a las actividades de transferencia de conocimiento.

La Región cuenta en la actualidad con nueve Centros Tecnológicos vinculados a los principales sectores productivos de la economía regional. La convocatoria de las ayudas se publicará en los próximos días, abriéndose el plazo para presentar los proyectos en régimen de concurrencia competitiva.

Desde la pandemia (2020) han sido más de 33,5 los millones de euros que ha destinado el Gobierno regional a impulsar la labor innovadora de los Centros Tecnológicos, reforzando así la fortaleza y proyección nacional e internacional de una parte muy importante del ecosistema innovador regional.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado la incorporación del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas) y del Instituto Español de Oceanografía al programa regional educativo ‘Prometeo’, una iniciativa dirigida a fomentar la vocación investigadora entre el alumnado, estimular la actividad científica y acercar las técnicas de I+D+i a los estudiantes de Bachillerato. El programa se ha puesto en marcha por primera vez este curso y ha contado con la participación de 120 estudiantes de 22 centros de enseñanza Secundaria de la Región.

Entre los acuerdos adoptados figura también la aprobación de un convenio para que los titulados en Formación Profesional puedan realizar prácticas en Cajamar. El Ejecutivo regional mantiene actualmente más de 8.500 acuerdos con empresas con el objetivo de garantizar las prácticas formativas del alumnado de FP.

Asimismo, el Gobierno regional ha dado luz verde a un nuevo convenio con Unicef para promover los derechos de la infancia en los centros educativos de la Región de Murcia.

En materia económica, la Comunidad impulsará una nueva línea de financiación dirigida a empresas del Centro de Iniciativas Municipales de Murcia (CIMM). La medida permitirá que autónomos y pymes asociados al CIMM puedan acceder a condiciones preferentes para desarrollar sus proyectos.

El Consejo de Gobierno ha aprobado además una subvención directa a empresas de exhibición cinematográfica, por importe de 379.464 euros, con el fin de impulsar la industria del cine en la Región.

Por último, el Ejecutivo regional ha autorizado la venta de la sede del Centro Tecnológico del Metal, a petición de la propia entidad, con el objetivo de reforzar la innovación del sector metalmecánico regional. La operación permitirá fortalecer la capacidad financiera del centro y planificar nuevas inversiones.