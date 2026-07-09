Laboral
Denuncian despidos en los autobuses de Monbus en Murcia pese a pedir a la plantilla trabajar en sus días libres
Critican que la empresa recurra a los tiempos de descanso de los chóferes para cubrir los servicios mientras que extingue los contratos de los que están en prueba
Trabajadores de Monbus, encargada de prestar el servicio de transporte público en autobús entre el centro de Murcia y sus pedanías así como a municipios como Molina, Alcantarilla, Santomera, Alguazas o Beniel, critican que "la empresa está extinguiendo contratos de conductores durante el período de prueba, mientras que, al mismo tiempo, sigue solicitando a parte de la plantilla que acuda a trabajar en sus días de descanso".
Así lo advirtió este jueves la Plataforma en Defensa del Transporte Público, que ha denunciado la situación trasladada por la plantilla y que consideran "gravemente contradictoria", justo cuando el sector del transporte público de viajeros ha estado inmerso en días de huelga y amenazando con más paros si no se desbloquea su convenio colectivo.
Sostienen que perjudican el empleo, las condiciones laborales y la seguridad del servicio
La nueva contradicción, apunta la Plataforma en su comunicado, resulta "difícil de justificar" porque "si realmente sobran conductores hasta el punto de no renovar contratos, no tiene sentido seguir recurriendo a los descansos de los trabajadores para cubrir el servicio. No pueden coexistir el exceso de plantilla y la necesidad urgente de cubrir turnos con horas de descanso ajenas".
"Repercute en la calidad y seguridad"
Este tipo de prácticas, lamentan, no solo afecta a quienes pierden su empleo, sino que "debilita las condiciones laborales de toda la plantilla y, en última instancia, repercute en la calidad y seguridad del servicio público de transporte".
Ante estos hechos, la plataforma ha hecho un llamamiento a la plantilla de Monbus para que "actúe con solidaridad y reflexione antes de aceptar trabajar de forma voluntaria en sus días de descanso".
"Defender los descansos de los trabajadores es también defender el empleo de quienes hoy están viendo finalizada su relación laboral. Un transporte público de calidad se construye protegiendo los derechos de quienes lo sostienen día a día", concluye el comunicado.
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