Los constructores de la Región de Murcia exigen eliminar "la cadena fiscal" de la vivienda para bajar un 20% "de golpe" su precio

Una reducción inmediata del IVA de la primera vivienda del 10% al 4% como una de las medidas prioritarias para aliviar el precio al que tienen hacer frente familias y jóvenes en la Región de Murcia para acceder a una. Es una de las principales reivindicaciones que hizo este jueves el presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), José Hernández, durante su intervención en la asamblea general de la federación que cumple este año cincuenta años de trayectoria.

Hernández reiteró que la vivienda "es el mayor problema que tienen actualmente los españoles" y denunció que durante años se ha señalado a los actores equivocados. "Se ha buscado un culpable fácil: el promotor, el constructor, el inversor o el propietario, pero se evita hablar de lo esencial: la falta de oferta y el enorme peso de los impuestos", afirmó.

El representante de los constructores murcianos insistió en que el debate sobre el mercado inmobiliario debe abordarse "desde los datos y no desde la ideología" y expuso que España es el segundo país de la OCDE que más grava la vivienda durante toda su vida útil, solo por detrás de Italia. "Hasta un tercio del precio de una vivienda son impuestos y mientras no se afronte esa realidad será imposible abaratar el acceso a la vivienda", aseguró.

Por ello, reclamó "un gran pacto de Estado" que permita reducir la carga fiscal que soporta el sector y los compradores: revisar figuras no solo como el IVA, también el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, los Actos Jurídicos Documentados, las licencias y otros tributos a nivel nacional que, a su juicio, encarecen innecesariamente el precio final.

Recuerda que hasta un tercio del precio final de una casa o un piso corresponde a impuestos

"Si desmontamos esa cadena fiscal que soporta una vivienda, el precio podría reducirse cerca de un 20% de golpe", sostuvo ante los centenares de asistentes al acto en los salones de Promenade de Murcia.

Respecto a la bajada del IVA del 10% al 4%, expuso que es una medida concreta, viable y con un impacto directo sobre miles de familias ante una vivienda que ya es "la gallina de los huevos de oro del Estado", ya que una familia destina alrededor del 30% del coste de compra únicamente al pago de impuestos.

Durante su intervención también reconoció los avances realizados por el Gobierno de la Región de Murcia en materia de vivienda asequible y agradeció públicamente el trabajo desarrollado por la Consejería de Infraestructuras para sacar adelante el nuevo decreto de vivienda asequible, pero lanzó un aviso: "¿Resuelve todos los problemas? No. ¿Permite avanzar? Sin ninguna duda", dijo antes de pedir a la Asamblea Regional que facilite su aprobación definitiva porque "detrás de cada mes perdido no hay un debate político; hay familias esperando poder acceder a una vivienda".

Denuncia el desplome de la inversión pública casi un 60% en infraestructuras en la Región en lo que va de año

Más allá de la vivienda, el presidente de Frecom fue muy crítico por el descenso de la inversión pública en infraestructuras en la Región. Recordó que la licitación de obra pública hasta el 31 de mayo se situaba en 125 millones de euros, frente a los 309 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone una caída cercana al 60%, tal y como publicó La Opinión hace un par de semanas. "Lo preocupante es que la Región baja de forma importante mientras que en España creció un 0,8%. Esto no es justo ni aceptable", denunció.

"Una infraestructura no vertebra un territorio cuando se anuncia; lo hace cuando se ejecuta", alertó. En este sentido, hizo balance de los avances de los últimos meses, como la puesta en servicio del Arco Noroeste, la rehabilitación de la estación de tren de Cartagena o el desarrollo de la del Carmen en Murcia, reclamó acelerar proyectos estratégicos como el Arco Norte, la Autovía del Reguerón o la llegada efectiva de la Alta Velocidad a Cartagena y Lorca.

Asimismo, alertó sobre la escasa concurrencia en numerosas licitaciones públicas, una circunstancia que, según dijo, evidencia problemas estructurales en la contratación administrativa, con 28 licitaciones que se quedaron desiertas.

Administraciones a dos marchas para gestionar o recaudar

Durante su discurso Hernández también tuvo oportunidad de cuestionar la productividad de las administraciones públicas mientras que a las empresas se les exige constantemente mayores esfuerzos para innovar, digitalizarse y ganar competitividad. Así, advirtió que no se puede tener una administración del siglo XXI para recaudar y otra Administración del siglo XX para gestionar".

Lamentó la lentitud de muchos procedimientos administrativos y la existencia de plataformas que siguen sin estar conectadas entre sí, provocando retrasos de meses en la tramitación de expedientes: "La inteligencia artificial ya puede validar un expediente urbanístico en 10 segundos. ¿Y cuánto tarda de media la administración? Nueve meses para ser optimistas y 15 para ser realistas", lamentó antes de ironizar sobre que "cuando se trata de recaudar ahí sí que la administración es rápida y cruza los datos con una velocidad impresionante".

El presidente regional, Fernando López Miras, durante su intervención que clausuraba la asamblea general de Frecom. / Juan Carlos Caval

"España necesita convocar elecciones ya"

Antes de culminar su intervención, Hernández también quiso hacer una radiografía del escenario político nacional, defendiendo que la economía necesita un marco de estabilidad para seguir creciendo que "hoy no la tiene", por lo que exigió al Gobierno central que convoque con urgencia comicios electorales. "Que hablen los ciudadanos, que es lo más sano, lo más democrático y lo más urgente. España necesita convocar elecciones generales ya", añadió.

A su juicio, un país no puede funcionar sin Presupuestos Generales del Estado, sin certidumbre económica, con una presión fiscal en máximos históricos, donde los ciudadanos cada día pagan más y con un clima de "corrupción, bloqueo e inestabilidad" que, según dijo, termina perjudicando la "confianza de empresarios, trabajadores, jóvenes, inversores y familias". También el presidente regional, Fernando López Miras, recogió el guante de Hernández reiterando que para tener esa estabilidad necesita "tranquilidad".

"Cuando quien tiene que solucionar sus problemas es quien los crea, algo no funciona. Cuando en lugar de hablar de los problemas de la sociedad, hablamos permanentemente de los problemas de los políticos, algo algo no funciona. Y cuando al final hay un gobierno que en lugar de gobernar se dedica a sobrevivir, algo va muy mal. Y ante eso, sin duda, lo mejor es que los ciudadanos decidan", expuso el jefe del Ejecutivo autonómico.

El presidente aprovechó su intervención para felicitar a Frecom por su 50 aniversario y agradecer la contribución del sector de la construcción al desarrollo de la Región de Murcia. En este sentido, recordó que el Gobierno regional concedió recientemente a la Federación la Medalla de Oro de la Región de Murcia, con motivo de su medio siglo de trayectoria y en reconocimiento a su labor en la representación y defensa de los intereses del sector.

Hernández sostiene que España necesita "certidumbre económica" y reclama que los ciudadanos decidan en las urnas, mientras López Miras critica la gestión del Gobierno y la Ley de Vivienda.

Por su parte, Hernández quiso tener un recuerdo para el resto de presidentes que durante las cinco décadas de trayectoria han pasado por Frecom y aseguró que el reconocimiento del Gobierno regional también es fruto del trabajo que ejercieron durante su mandato al frente de la patronal de la construcción.

«El sector empresarial más social que hay es la construcción: no puede haber ninguna base social en nuestro país si detrás no hay construcción de nuevas infraestructuras ya sea de comunicación, sanitarias, educativas o habitacionales», reconoció López Miras durante su discurso.

El presidente regional calificó la Ley estatal de Vivienda de "fracaso", al considerar que "si tres años después de su aprobación el problema de la vivienda se ha agravado, no solo no ha funcionado, sino que ha producido efectos contrarios a los que perseguía".

Miras critica de nuevo la gestión del Gobierno con el "fracaso" la Ley de Vivienda estatal

Defendió que "los políticos no tenemos la solución; la solución la tenéis vosotros, los constructores", porque "nadie mejor que el sector conoce el problema y sabe cuáles son las soluciones".

Según explicó, esas soluciones pasan por "más suelo para construir, menos impuestos y menos trabas administrativas", con el objetivo de aumentar la oferta y reducir los precios.

La intervención tanto de Hernández como de López Miras estuvo precedida de la conferencia que ofreció el prestigioso economista Daniel Lacalle, quien no dudó en responder a las preguntas que los diferentes asistentes, incluido el propio López Miras, le plantearon sobre cuestiones económicas nacionales y en materia de vivienda.