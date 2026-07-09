¿Eres conductor? Estos son los fármacos más peligrosos si te pones al volante

Hoy en día los conductores conviven con tratamientos farmacológicos necesarios para su salud, pero que pueden afectar a su capacidad para ponerse al volante. Aunque el 78% de los conductores habituales en la Región de Murcia considera que los medicamentos pueden representar un riesgo elevado al volante, solo el 34% afirma extremar la precaución cuando los toma.

Estos son algunos de los principales datos a nivel autonómico del estudio ‘Fármacos y Conducción’, elaborado por Fundación Mapfre y Fundación Bidafarma, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y a través de la consultora Salvetti Llombarty en el que también se pone el acento en las patologías con riesgo asociado a la conducción, los medicamentos que pueden afectar cuando se coge el volante y los efectos secundarios de estos.

El informe constata que los conductores identifican con mayor facilidad el riesgo asociado a determinados medicamentos como aquellos que se usan para dormir, la ansiedad, la depresión o el dolor intenso. No obstante, tienden a infravalorar los efectos sobre la conducción de otros medicamentos de uso frecuente y ampliamente normalizados, pese a que también pueden afectar a la conducción, como antigripales, antitusivos, antihistamínicos, relajantes musculares o determinados productos 'naturales' utilizados para dormir o relajarse.

Además, los expertos advierten del aumento de la polimedicación y de la normalización del consumo de medicamentos sin receta, una realidad que puede incrementar el riesgo al volante cuando se combinan distintos tratamientos o se mezclan con alcohol u otras sustancias. Y es que la combinación de distintos tratamientos puede generar efectos acumulativos e interacciones farmacológicas.

Patologías, medicamentos y efectos secundarios que afectan a la conducción. / L. O.

Entre las enfermedades con riesgo asociado a la conducción destacan:

Enfermedades cardiovasculares.

Trastornos de salud mental.

Enfermedades metabólicas.

Enfermedades neurológicas.

Alteraciones visuales o auditivas.

Trastornos del sueño.

El trabajo de Mapfre y la DGT también detalla cuáles son los medicamentos que más afectan al ponerse al volante:

Antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, hipnóticos.

Antihistamínicos y antigripales.

Antihipertensivos.

Analgésicos opioides.

Antidiabéticos.

Antiepilépticos.

Relajantes musculares.

En cuanto a los efectos secundarios de estos fármacos, los más frecuentes son: