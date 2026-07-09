Sanidad
¿Eres conductor? Estos son los fármacos más peligrosos si te pones al volante
Antidepresivos, ansiolíticos, antihistamínicos y analgésicos opioides están entre los medicamentos con más efectos secundarios
Hoy en día los conductores conviven con tratamientos farmacológicos necesarios para su salud, pero que pueden afectar a su capacidad para ponerse al volante. Aunque el 78% de los conductores habituales en la Región de Murcia considera que los medicamentos pueden representar un riesgo elevado al volante, solo el 34% afirma extremar la precaución cuando los toma.
Estos son algunos de los principales datos a nivel autonómico del estudio ‘Fármacos y Conducción’, elaborado por Fundación Mapfre y Fundación Bidafarma, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y a través de la consultora Salvetti Llombarty en el que también se pone el acento en las patologías con riesgo asociado a la conducción, los medicamentos que pueden afectar cuando se coge el volante y los efectos secundarios de estos.
El informe constata que los conductores identifican con mayor facilidad el riesgo asociado a determinados medicamentos como aquellos que se usan para dormir, la ansiedad, la depresión o el dolor intenso. No obstante, tienden a infravalorar los efectos sobre la conducción de otros medicamentos de uso frecuente y ampliamente normalizados, pese a que también pueden afectar a la conducción, como antigripales, antitusivos, antihistamínicos, relajantes musculares o determinados productos 'naturales' utilizados para dormir o relajarse.
Además, los expertos advierten del aumento de la polimedicación y de la normalización del consumo de medicamentos sin receta, una realidad que puede incrementar el riesgo al volante cuando se combinan distintos tratamientos o se mezclan con alcohol u otras sustancias. Y es que la combinación de distintos tratamientos puede generar efectos acumulativos e interacciones farmacológicas.
Entre las enfermedades con riesgo asociado a la conducción destacan:
- Enfermedades cardiovasculares.
- Trastornos de salud mental.
- Enfermedades metabólicas.
- Enfermedades neurológicas.
- Alteraciones visuales o auditivas.
- Trastornos del sueño.
El trabajo de Mapfre y la DGT también detalla cuáles son los medicamentos que más afectan al ponerse al volante:
- Antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, hipnóticos.
- Antihistamínicos y antigripales.
- Antihipertensivos.
- Analgésicos opioides.
- Antidiabéticos.
- Antiepilépticos.
- Relajantes musculares.
En cuanto a los efectos secundarios de estos fármacos, los más frecuentes son:
- Somnolencia.
- Disminución de reflejos.
- Aumento del tiempo de reacción.
- Visión borrosa.
- Vértigo.
- Temblores.
- Efecto estimulante.
- Neblina mental.
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