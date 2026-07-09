La Comunidad reclama al Ministerio una financiación extra para hacer frente a la "sobreocupación" de menores no acompañados

La dotación económica asignada a la Región de Murcia "resulta del todo insuficiente" para sostener el sistema de gestión, atención y protección de los menores de edad migrantes no acompañados "en condiciones de normalidad operativa y financiera" ante una situación de "presión migratoria sostenida y creciente".

Así lo expone la Comunidad en el escrito que ha enviado al Gobierno de España solicitándole una mayor financiación ante la "sobreocupación" que existe en estos momentos con los recursos con los que cuenta la Consejería de Política Social que dirige Conchita Ruiz debido a la singularidad de la Región como triple "puerta de entrada de la vía mediterránea" a través de las llegadas por vía marítima, "de carácter constante e impredecible" y con una tendencia al alza significativa; la atención de menores derivados desde el Centro de Atención, Emergencia y Derivación del Hospital Naval de Cartagena; y la recepción de menores asignados en el marco del reparto de la contingencia migratoria.

Defienden que la presión migratoria aumenta por la llegada de pateras, las derivaciones desde Cartagena y la redistribución estatal

En la carta a la que ha tenido acceso este periódico, firmada por la directora general autonómica de Familias, Infancia y Conciliación, María Luisa Lozano Semitiel y remitida a la directora de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego, se expone que la Región de Murcia "sería la única comunidad que supera la capacidad ordinaria que no forma parte del bloque de asignación básica".

En concreto, el real decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria fija para la Región "una capacidad de 553 plazas para 2026, calculada sobre la población a 31 de diciembre de 2025", una cifra que la Comunidad supera en un 105%.

Las que sí reciben dinero extra

Por ahora solo Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias gozan de un sistema adicional de reparto de fondos estatales para hacer frente a este problema social. Para ellos, el Ejecutivo central distribuirá un total de 15,5 millones, mientras que, a las trece comunidades restantes, entre las que se encuentra la Región, el montante se elevará a 19,5 millones (de los cuales unos 1,37 millones serían para Murcia).

Ante esto, exigen que la distribución de los recursos se rija por "una fórmula objetiva, motivada y transparente, que considere en todo caso el grado de ocupación como una de sus variables".

En el escrito solicitan que el reparto económico se tenga en cuenta el grado de ocupación de los recursos

Mientras tanto, lamenta el Gobierno regional en el escrito, Murcia sería así la única autonomía sin un reparto 'extra' de fondos: "Todas las comunidades que afrontan una situación de sobreocupación reciben un trato singular -ya sea mediante la asignación básica, ya sea de su exclusión del reparto-, salvo la Región, que soportando idéntica circunstancia es la única que permanece en el régimen ordinario, financiada como si dispusiera de plazas libres".

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Esta reivindicación ya la trasladó la pasada semana la propia Lozano en la Comisión Sectorial de Infancia, exigiendo ante el Ministerio "el mismo trato" que estas comunidades. En la carta enviada ahora expone que la recepción de menores en el sistema de protección regional se incrementó un 40% respecto a la misma fecha del año 2025.