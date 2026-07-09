Una cita con el patrimonio, la gastronomía y la cultura del vino en Lorca

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, presentó ayer ‘Historia y Vino. Paseo por Lorca Monumental y cata de vino’, una nueva propuesta turística que permitirá descubrir la ciudad a través de una experiencia que une patrimonio, gastronomía y cultura del vino.

La iniciativa, organizada por la vinoteca El Parloteo con la colaboración de Lorca Taller del Tiempo, se incorpora a la programación turística del municipio de cara al verano con el objetivo de seguir diversificando la oferta de actividades vinculadas al patrimonio y respaldar proyectos llevados a cabo por empresas lorquinas, y que suponen «un nuevo ejemplo de cómo la colaboración entre la iniciativa privada y las instituciones puede dar lugar a actividades turísticas innovadoras y de calidad que contribuyen a posicionar a Lorca como un destino de referencia», señaló Parra.

«Desde el Gobierno de Lorca seguimos apoyando iniciativas que nacen del tejido empresarial local y que enriquecen la oferta turística de Lorca», insistió el edil, para quien «la colaboración entre El Parloteo y Lorca Taller del Tiempo demuestra que la suma de esfuerzos permite crear productos diferentes y de calidad que hacen más atractiva nuestra ciudad para quienes nos visitan y también para los vecinos».

El concejal remarcó además que el turismo actual demanda experiencias cada vez más personalizadas y auténticas, puesto que «los visitantes buscan conocer la esencia de los destinos a través de propuestas que les permitan conectar con su historia, sus tradiciones y su gastronomía. ‘Historia y Vino’ –dijo– reúne todos esos elementos en una experiencia singular que invita a descubrir Lorca desde una perspectiva diferente, poniendo en valor espacios con un enorme interés patrimonial y cultural».

Parra detalló que la actividad se celebrará los días 29 de julio, 26 de agosto y 30 de septiembre, y la salida tendrá lugar a las 20.00 horas desde el Centro de Visitantes, comenzando con un recorrido guiado por el casco histórico dirigido por un guía oficial de Turismo de Lorca. Durante el trayecto, los participantes podrán conocer algunos de los monumentos, rincones y episodios más representativos de la historia de la Ciudad del Sol.

La ruta finalizará en El Parloteo, ubicado en una casa señorial construida en 1789, donde los asistentes descubrirán la historia que alberga este emblemático inmueble y su bodega original del siglo XVIII. En este mismo espacio se llevará cabo una cata comentada de vinos acompañada de un maridaje gastronómico cuidadosamente seleccionado.

Juan Francisco Miñarro Martínez, responsable de El Parloteo, explicó que ‘Historia y Vino’ nace «con la ilusión de ofrecer una experiencia diferente, en la que el visitante no solo conozca el patrimonio monumental de Lorca, sino que también descubra la historia que guarda esta casa de 1789».

En este sentido, Parra concluyó animando tanto a los interesados a participar en esta iniciativa, cuyas plazas son limitadas y las reservas pueden realizarse a través de la web www.lorcatallerdeltiempo.es. Es, dijo, «una magnífica oportunidad para disfrutar de la ciudad y su gastronomía y seguir descubriendo todo lo que Lorca puede ofrecer».