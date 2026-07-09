Cieza, Molina y Murcia se llevan la peor parte de una ola de calor abrasadora que vuelve a poner en alerta a toda la Región

Como viene ocurriendo en las últimas jornadas, este jueves toda la Región de Murcia vuelve bajo alerta por temperaturas extremas ante la ola de calor que azota a toda la Península. Aunque en esta ocasión las máximas se suavizan levemente respecto a este miércoles y es el aviso amarillo el que predomina en el mapa murciano. El naranja, que supone peligro importante, solo afecta a la Vega del Segura.

Así, para este 9 de julio la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja en la Vega del Segura ante máximas que podrán alcanzar los 41 grados. El aviso estará vigente entre las 13.00 y las 20.59 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

En el resto del territorio regional, el aviso será de nivel amarillo por peligro bajo. En el Altiplano, el Noroeste y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, se esperan máximas de 39 grados, aunque localmente se podrán alcanzar los 40 grados. También estará en aviso amarillo el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde la temperatura máxima prevista es de 38 grados, si bien estas temperaturas se esperan en el interior de la comarca, donde podrían superarse los 39 grados. Todos estos avisos permanecerán activos igualmente entre las 13.00 y las 20.59 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Mapa de alerta meteorológica este jueves en la Región de Murcia / Aemet

Riesgo extremo de incendio forestal

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Aemet para este jueves es extremo o muy alto en toda la Región de Murcia.

En concreto, el riesgo es extremo en el Altilpano, en la Cuenca de Mula, en el Guadalentín y en el Noroeste. Mientras que, en el Litoral este, Litoral oeste y en la Vega Alta-Ricote-Murcia, el nivel de peligro es muy alto, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

Por ello, la dirección del Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la comunidad, recuerda que debe evitarse toda actividad que pueda provocar un incendio. Igualmente, indica que está prohibido hacer fuego en el monte o a menos de 500 metros de terreno forestal, que no se deje dejar basura y que si observan humo o fuego deben llamar inmediatamente al '1-1-2'.

Mapa con el nivel de riesgo de incendio forestal / Aemet

Cieza, Molina y Murcia registraron las temperaturas más altas este miércoles

La ola de calor tuvo este miércoles su pico y dejó valores extremos en la Región de Murcia, con Cieza a la cabeza de las temperaturas máximas registradas por la Aemet, al alcanzar los 43,2 grados a las 14.00 horas. Le siguieron Molina de Segura-Los Valientes, con 42,7 grados a las 14.10 horas, y Murcia, con 42,6 grados a las 13.20 horas, en una jornada sofocante en la que buena parte del territorio regional superó o rozó los 40 grados.

Cabe destacar que estas cifras corresponden a los grados oficiales medidos en las estaciones de la Aemet, pero la sensación térmica para los ciudadanos es mayor.

También se situaron por encima de la barrera de los 40 grados Abanilla, con 42,0 grados a las 14.20 horas; Totana, con 41,4 grados a las 13.10 horas; Caravaca-Fuentes del Marqués, con 40,8 grados a las 13.20 horas; Mula Edar, también con 40,8 grados a las 13.20 horas; y Calasparra, con 40,7 grados a las 13.10 horas.

El calor fue igualmente muy intenso en Lorca, donde se registraron 39,7 grados a las 13.00 horas; Yecla, con 39,5 grados a las 14.20 horas; Zarcilla de Ramos, con 39,4 grados a las 13.10 horas; Bullas, con 39,3 grados a las 15.10 horas; y Puerto Lumbreras, también con 39,3 grados a las 12.00 horas. En Torre Pacheco se alcanzaron los 38,6 grados a las 13.00 horas, mientras que Murcia/San Javier llegó a 38,0 grados a las 15.50 horas.

En el litoral y otras zonas de la Región, las máximas fueron algo más contenidas, aunque igualmente elevadas. Cartagena-Tentegorra registró 37,0 grados a las 15.10 horas; Benizar, 36,9 grados a las 14.30 horas; Caravaca-Los Royos, 36,5 grados a las 13.50 horas; Águilas, 34,1 grados a las 8.30 horas; y Cartagena, 32,4 grados a las 9.10 horas.