El campo murciano exige un Plan Nacional de Sanidad Vegetal ante el avance de las plagas

Asaja Murcia ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la puesta en marcha de un Plan Nacional de Sanidad Vegetal que articule una estrategia común frente al incremento de plagas y enfermedades que afectan a la agricultura española. La organización agraria sostiene que la ausencia de una política estatal específica está dificultando la respuesta ante unos problemas fitosanitarios que, a su juicio, generan importantes pérdidas económicas y comprometen el futuro de numerosas explotaciones.

La organización considera que el Gobierno debe asumir un papel de coordinación junto a las comunidades autónomas y dotar de mayores recursos a los servicios de sanidad vegetal. El presidente de Asaja Murcia, Juan de Dios Hernández, defiende que esta materia debe situarse entre las prioridades del Ejecutivo porque, en sus palabras, "sin cultivos sanos no hay producción, no hay rentabilidad, no hay seguridad alimentaria ni futuro para miles de explotaciones agrarias". A su juicio, el Ministerio debe abandonar la improvisación y liderar una estrategia preventiva, coordinada y con financiación suficiente antes de que los daños sean irreversibles.

Entre las principales demandas figura un plan estatal que permita reforzar las plantillas de técnicos e inspectores, ampliar la capacidad de los laboratorios de diagnóstico, impulsar la investigación aplicada y garantizar la disponibilidad de herramientas eficaces para prevenir, contener y erradicar las principales amenazas fitosanitarias.

Según Asaja Murcia, el crecimiento de nuevas plagas está favorecido por factores como el cambio climático, el aumento del comercio internacional y la entrada de organismos nocivos procedentes de terceros países. A ello añade la retirada progresiva de materias activas sin alternativas eficaces para proteger los cultivos.

La organización enumera entre las principales amenazas actuales los trips, la mosca blanca, los pulgones, la araña roja, el cotonet de los cítricos, distintas especies de ácaros y lepidópteros como Helicoverpa armigera y Spodoptera, además de nuevas enfermedades víricas cuya expansión resulta cada vez más difícil de controlar.

En este contexto, el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, advierte de que los agricultores afrontan la campaña con cada vez menos recursos para defender sus producciones. "No es aceptable que nuestros agricultores dispongan cada vez de menos herramientas para proteger sus cultivos mientras aumenta la presión de plagas y enfermedades", afirma. También reclama que la retirada de materias activas responda a criterios científicos y vaya acompañada de alternativas eficaces para evitar, según sostiene, una pérdida de competitividad de la agricultura europea.

Trabajadores del campo en un terreno de Cartagena comprobando las plantaciones y cultivos. / Iván J. Urquízar

Otra de las reivindicaciones de la organización se centra en las importaciones procedentes de terceros países. Asaja Murcia denuncia la falta de reciprocidad en los acuerdos comerciales y considera incoherente que los productores europeos estén sometidos a exigencias fitosanitarias muy estrictas mientras se permite la entrada de frutas y hortalizas tratadas con sustancias cuyo uso está prohibido en la Unión Europea.

Juan de Dios Hernández sostiene que esa situación supone una "doble vara de medir" que perjudica la renta agraria y resta competitividad a las explotaciones familiares. Por ese motivo, la organización reclama un refuerzo de los controles fitosanitarios en frontera y la aplicación efectiva del principio de reciprocidad en el comercio internacional.

El nuevo virus del limonero, una preocupación al alza

La expansión de la clorosis nervial amarilla de los cítricos (CYVCV) constituye otra de las principales preocupaciones trasladadas por Asaja Murcia. La enfermedad, que afecta especialmente al limonero y carece de tratamiento curativo, ha llevado a la organización a solicitar una Estrategia Nacional de Control y Erradicación coordinada por el Ministerio y financiada por el Estado.

La propuesta contempla campañas intensivas de prospección, muestreos sistemáticos, análisis de laboratorio, vigilancia permanente del material vegetal y de los insectos vectores, protocolos homogéneos para todas las comunidades autónomas, así como el arranque obligatorio de las plantaciones afectadas con las correspondientes indemnizaciones y ayudas para la replantación.

Alfonso Gálvez recuerda que "la experiencia internacional demuestra que cuanto antes se detectan y eliminan los focos, mayores son las posibilidades de contener una enfermedad de estas características", por lo que insta al Ministerio a liderar una respuesta rápida y coordinada.

Como cierre de sus reivindicaciones, Asaja Murcia apuesta por una política de sanidad vegetal sustentada en la prevención, la investigación científica y la cooperación entre administraciones. La organización también plantea incrementar la inversión pública en investigación fitosanitaria, reforzar los sistemas oficiales de vigilancia, agilizar las autorizaciones excepcionales cuando no existan alternativas viables y revisar aquellas decisiones regulatorias que han reducido las herramientas disponibles para combatir determinadas plagas y enfermedades.

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El objetivo, concluye la organización agraria, pasa por situar la sanidad vegetal entre las grandes prioridades de la política agraria nacional mediante la aprobación urgente de un Plan Nacional que permita afrontar con mayores garantías los desafíos fitosanitarios que amenazan la viabilidad de miles de explotaciones españolas.