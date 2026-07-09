De bombero en Murcia al terremoto de Venezuela: "En una emergencia real no hay horarios ni protocolos contra el calor"

Juan Antonio Pastor es bombero y guía canino en Murcia. Hace apenas unas semanas, una llamada le cambió los planes de la noche a la mañana: la Dirección General de Emergencias solicitaba su Unidad Canina para viajar a Venezuela tras el terremoto que sacudió el país. Le avisaron sobre las 11 o las 12 del mediodía. Antes de las 9 de la noche, ya estaba de camino a Madrid junto a Hammer, su perro de rescate, rumbo a su misión en Venezuela en las zonas afectadas.

Sobre el terreno, Pastor formó equipo con bomberos de Badajoz. Su trabajo consistía en localizar personas con vida entre los escombros y, si era necesario, rescatarlas con el equipo desplegado. La realidad, sin embargo, fue que las zonas que les asignaban ya habían sido revisadas por otros equipos, así que su función se convirtió en volver a revisarlas y confirmar que no quedaba nadie con vida. En el caso de que quedasen cadáveres, los localizaban para marcar los puntos donde la maquinaria pesada podría después levantar los escombros. "Por desgracia, no hemos tenido la suerte de poder rescatar a nadie con vida", reconoce.

Juan Antonio Pastor y Hammer revisan una de las zonas afectadas por los terremotos. / L.O.

Los días allí no tuvieron horario. Lo habitual era salir a las 7 de la mañana y no volver hasta las 10 u 11 de la noche, aunque en ocasiones las misiones se encadenaban sin descanso: terminar una zona, recibir el aviso de otra, volver al punto base y salir de nuevo pasada la medianoche. "Eran jornadas de 18 horas fácilmente en las que apenas dormía 4 o 5 horas", cuenta. Además, Pastor matiza que no existía un protocolo real de calor, hidratación o descansos. "Esto es una emergencia real, no hay un protocolo como tal establecido de cada equis horas", explica. Todo se gestionaba sobre la marcha, a base de mantenerse hidratados y organizar relevos rápidos entre compañeros para evitar el golpe de calor.

La experiencia también le ha dejado una reflexión sobre la preparación de Murcia ante catástrofes similares, ya sean terremotos en el extranjero o emergencias de calor extremo en casa. "Nos pillaron un poco de aquella manera", admite, y apunta a la necesidad de tener equipamiento y mochilas preparadas de antemano para poder reaccionar con mayor rapidez la próxima vez.

El calor, de hecho, no solo afectó a los rescatistas humanos. Hammer llegó agotado tras el despliegue, entre el esfuerzo del trabajo y las largas horas de viaje. Desde su vuelta, ha sido bañado con frecuencia y recibido electrolitos para evitar la deshidratación. Los primeros días se le notaba más cansado de lo normal, pero según Pastor, ya se ha recuperado por completo.