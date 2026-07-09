Antelo critica que el decreto de vivienda de la Región de Murcia no incluya el requisito de siete años de empadronamiento para acceder a una

Los diputados en la Asamblea José Ángel Antelo y Virginia Martínez han denunciado que el Partido Popular y Vox «han hecho perder el tiempo durante cinco meses a los ciudadanos de la Región de Murcia» para terminar aprobando un decreto de vivienda en el que «no aparece por ningún sitio la prioridad nacional».

El portavoz del Grupo Mixto recordó que el decreto de vivienda estaba acordado desde el pasado mes de febrero y lamentó que, durante todo este tiempo, PP y Vox hayan retrasado la aprobación de unas medidas tan necesarias para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y a las familias de la Región de Murcia.

Durante todo este tiempo, tanto Vox como el Partido Popular, dice Antelo, lo único que han hecho ha sido hacer "perder el tiempo" a los ciudadanos de la Región de Murcia, afirmó. Antelo señaló además que la denominada «prioridad nacional», presentada públicamente como uno de los principales logros de la negociación entre PP y Vox, «no es otra cosa más que un eslogan», ya que dicha expresión no aparece recogida en el texto del decreto aprobado.

Cabe recordar que el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, adelantó la pasada semana tras llevar el decreto al Consejo de Gobierno que el acuerdo alcanzado con Vox sobre el denominado principio de prioridad nacional se traduciría en el concepto jurídico de "arraigo", basado en el tiempo de empadronamiento. No obstante, precisó que las condiciones concretas de acceso a las viviendas no figurarían aún en el decreto y se desarrollarían posteriormente mediante un reglamento específico, siempre dentro del marco legal vigente.

Volver a lo acordado en febrero

Frente a ello, el portavoz del Grupo Mixto ha reivindicado el acuerdo que él mismo negoció con el Partido Popular el pasado mes de febrero (cuando todavía era presidente provincial del partido de Abascal en la Región), que establecía como requisito imprescindible acreditar siete años de empadronamiento en la Región de Murcia y en España para acceder a una vivienda.

«En febrero, el decreto de vivienda que yo negocié con el Partido Popular sí establecía como requisito imprescindible acreditar siete años de empadronamiento en la Región de Murcia y en España, garantizando así que el acceso a la vivienda priorizara a quienes llevan años viviendo, trabajando y construyendo su futuro aquí», explicó. Antelo y Virginia Martínez criticaron que, después de cinco meses de retrasos y anuncios, PP y Vox hayan aprobado un decreto que "rebaja las condiciones acordadas en febrero y que no incorpora la medida que ambos partidos habían presentado públicamente como una garantía para priorizar el acceso de los españoles a la vivienda".

«Los ciudadanos de la Región de Murcia no necesitaban cinco meses de propaganda, titulares y eslóganes. Necesitaban que se aprobara el decreto que ya estaba acordado en febrero y que protegía con requisitos concretos el acceso a la vivienda. PP y Vox han perdido cinco meses para terminar aprobando un texto peor», concluyó el diputado autonómico.