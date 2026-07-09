Acuerdo histórico para blindar el norte de Murcia frente a las inundaciones con el colector norte

Hay proyectos cuya importancia no se mide por el tiempo que tardan en ejecutarse, sino por los años que llevan esperando. El colector norte de Murcia es uno de ellos. La firma este jueves del protocolo entre el Ayuntamiento de Murcia y el Ministerio para la Transición Ecológica abre la puerta al desarrollo de una infraestructura reclamada desde 2008 para proteger el norte del municipio de las inundaciones.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, han suscrito un Protocolo General de Actuación que coordinará la redacción, ejecución y posterior mantenimiento de las infraestructuras destinadas a reducir el riesgo de inundaciones en la zona norte del municipio.

El acuerdo supone el desbloqueo de una actuación reclamada desde 2008 y largamente esperada por vecinos de barrios y pedanías como Espinardo, Churra, El Puntal o Cabezo de Torres, especialmente tras las inundaciones provocadas por las danas de 2012 y 2019. La solución técnica parte de los estudios desarrollados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y adapta el proyecto original a criterios de sostenibilidad, seguridad hidráulica y adaptación al cambio climático.

La actuación contempla intervenir sobre las principales ramblas del norte del municipio para interceptar y regular los caudales antes de que alcancen las zonas urbanas, conduciendo parte del agua hacia el río Segura mediante un gran colector interceptor.

Durante el acto, la alcaldesa subrayó la trascendencia de esta infraestructura. "Hay infraestructuras que pasan desapercibidas para la mayoría de los ciudadanos porque permanecen bajo tierra, pero que tienen una enorme trascendencia social", afirmó. Rebeca Pérez añadió que se trata de inversiones cuyo verdadero objetivo es "proteger lo más importante: la vida de las personas, y también los bienes, viviendas, negocios, en definitiva, nuestro municipio", poniendo al Colector Norte como el mejor ejemplo.

La regidora destacó además que el protocolo permitirá actualizar el proyecto con soluciones hidráulicas más avanzadas, incorporando zonas de almacenamiento controlado, diques e interceptores de laminación capaces de ofrecer una respuesta estructural a un problema histórico. En su opinión, la nueva infraestructura reducirá "de forma muy significativa el riesgo de inundaciones frente a fenómenos meteorológicos adversos".

El protocolo abre ahora la puerta a la licitación de la redacción de los proyectos, cuyo pliego técnico ya ha sido elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura. El contrato contará con un presupuesto base de 1,68 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de 18 meses.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, junto con la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez. / Ayto.Murcia

Cuatro fases

Aunque la licitación será única, el trabajo se dividirá en cuatro proyectos independientes, lo que permitirá ejecutar las distintas obras conforme finalice cada una de las fases sin necesidad de esperar a que todo el conjunto esté completamente redactado.

Las dos primeras fases se centrarán en la construcción de zonas de almacenamiento controlado y diques en las ramblas de Churra Alta y Churra Baja, así como en las de Pago del Obispo, Cementerio, Espinardo y La Bernala. En las ramblas de Churra Alta y Churra Baja se proyectan balsas con una capacidad de 64.600 y 28.600 metros cúbicos, respectivamente, mientras que en la rambla de Pago del Obispo se habilitarán otras dos de 53.700 y 33.500 metros cúbicos, a las que se sumará una zona de almacenamiento de 28.400 metros cúbicos en la rambla del Cementerio. Estas actuaciones, junto con varios diques de entre tres y cuatro metros de altura, permitirán retener y laminar los caudales durante los episodios de lluvias intensas antes de su incorporación al sistema interceptor.

Las dos fases restantes desarrollarán el gran colector interceptor. La tercera ejecutará el tramo comprendido entre la rambla de Espinardo y el río Segura, con desembocadura a la altura de Guadalupe, para desviar parte de los caudales procedentes de las ramblas de Espinardo y La Bernala. La cuarta completará la conexión entre la rambla de Espinardo y las ramblas de Churra Alta y Churra Baja, de forma que todo el sistema hidráulico funcione de manera integrada. El objetivo es interceptar el agua antes de que alcance las zonas urbanas y conducirla de forma segura hasta el Segura, reduciendo el riesgo de inundaciones aguas abajo.

Las estimaciones actuales sitúan en torno a 12 millones de euros la ejecución de los diques y zonas de almacenamiento previstos en las dos primeras fases, mientras que la construcción de los dos tramos del colector interceptor rondará los 90 millones de euros, superando en conjunto los cien millones de inversión.

Más allá de las cifras, el proyecto aspira a resolver uno de los principales puntos débiles de la red hidráulica del municipio. Los estudios técnicos concluyen que la ausencia de esta infraestructura multiplica por más de dieciséis la superficie potencialmente inundable en el norte de Murcia durante episodios extremos de lluvia, motivo por el que durante años ha figurado entre las principales demandas para reforzar la protección de la ciudad frente a las riadas.

¿Por qué el Colector Norte es una infraestructura estratégica para Murcia?

Más allá del desbloqueo administrativo, el Colector Norte responde a un problema que los estudios técnicos llevan años señalando: la vulnerabilidad del norte de Murcia frente a episodios de lluvias intensas.

Los informes elaborados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) concluyen que la ausencia de esta infraestructura multiplica por más de 16 la superficie inundable en esa zona del municipio durante una avenida con un periodo de retorno de cien años. En cifras, la superficie potencialmente anegada pasaría de 41,46 hectáreas con el colector en funcionamiento a 687,15 hectáreas sin él, lo que supone un incremento superior al 1.650%.

El origen del problema se encuentra en la propia configuración del territorio. Las aguas procedentes de varias ramblas descienden desde las cuencas altas hacia la ciudad y, con el crecimiento urbano experimentado durante las últimas décadas, muchos de esos cauces naturales han quedado integrados en el entramado urbano. Cuando se producen precipitaciones torrenciales, el agua alcanza calles y zonas residenciales con gran rapidez, provocando inundaciones en viviendas, garajes, comercios e infraestructuras.

Las danas de 2012 y 2019 volvieron a poner de manifiesto esa vulnerabilidad y reforzaron una reivindicación que se remonta a 2008. Desde entonces, administraciones, colectivos vecinales y afectados han insistido en la necesidad de ejecutar una infraestructura capaz de interceptar y regular los caudales antes de que alcancen el casco urbano.

El proyecto que ahora comienza a desarrollarse incorpora, además, un enfoque distinto al previsto inicialmente. En lugar de confiar únicamente en grandes conducciones de hormigón, combina sistemas de drenaje sostenible, zonas de almacenamiento controlado y obras de laminación que permiten retener parte del agua y reducir su velocidad antes de conducirla de forma segura hasta el río Segura.

Noticias relacionadas

El objetivo final es minimizar el impacto de las lluvias extremas, proteger a la población y reducir los daños materiales en una de las áreas del municipio que históricamente ha concentrado un mayor riesgo de inundación.