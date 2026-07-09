Actividades náuticas y acuáticas para los jóvenes de la Región durante este verano: más de 300 plazas disponibles

Si tienes entre 14 y 30 años, todavía estás a tiempo de apuntarte al programa de actividades que ha preparado la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias para promover un ocio activo, de calidad, saludable, seguro y accesible. Más de 300 plazas están disponibles.

Las propuestas diseñadas con motivo de la Semana de la Juventud, entre el 10 y 14 de agosto, tienen un peso especial en el calendario. Con una oferta de 250 plazas, las actividades previstas son acuáticas y náuticas, e incluyen piscinas y atracciones de agua en Terra Natura (Murcia) y la práctica de vela, windsurf, paddle surf, Dragon Boat y ruta en kayak en San Pedro del Pinatar, Santiago de la Ribera (San Javier), Los Alcázares y Cabo de Palos (Cartagena). También se celebrará el Vibra Joven Fest, que incluirá una actividad de astronomía.

Las inscripciones se pueden realizar desde hoy en la página web de la Dirección General de Juventud mundojoven.org. y están abiertas a jóvenes desde 14 a 18 años y de 17 hasta 30 años, en función de la actividad.

El programa previsto es más ambicioso que en veranos anteriores, con dos días más de actividades y un aumento de las plazas disponibles, que permitirán participar a un centenar de personas más.

El consejero, Marcos Ortuño, animó hoy a los jóvenes a “informarse y formalizar su inscripción cuanto antes”, convencido de que la apuesta del Gobierno regional por “ofrecer alternativas de ocio de calidad, accesibles y seguras responde a los intereses de la juventud y fomenta hábitos de vida saludables”.

"Se trata de un programa muy esperado cada año y confiamos en que vuelva a tener una gran acogida”, aseguró Ortuño, quien también manifestó el deseo de que "nuestros jóvenes tengan la oportunidad de vivir experiencias únicas durante los meses de verano, al tiempo que desarrollan valores como el trabajo en equipo, el respeto al entorno y la autonomía personal”.

El consejero hizo hincapié en invitar a los jóvenes a disfrutar de un verano diferente, lleno de experiencias, amistad y diversión” y explicó que “este año hemos reforzado especialmente la oferta de actividades náuticas y acuáticas, que combinan ocio, deporte, convivencia y aprendizaje”.

Camino de Santiago

Al margen de la Semana de la Juventud, la Consejería ha preparado otras propuestas. Una de ellas es el proyecto ‘Camina, descubre y vive el Camino de Santiago con la Región de Murcia 2026’, que ofrece a 50 jóvenes una experiencia de convivencia, aventura, desarrollo personal y ocio saludable a través de la realización del Camino Francés, desde Sarria hasta Santiago de Compostela.

Es la primera vez que se organiza este viaje, que tendrá lugar del 20 al 26 de julio e incluye desplazamiento, monitores de apoyo, comidas y alojamientos. La Comunidad aporta el 50 por ciento del precio, para reducir el coste a los participantes, que deberán abonar 310 euros. Apenas 10 días antes de iniciarse el viaje, todas las plazas están ya ocupadas y existe lista de espera.

La programación se completa con la participación en el programa ‘Atardeceres con encanto’, en el entorno del Cabezo Gordo, en Torre Pacheco. Será el 17 de julio, con la actuación del dúo de saxofón y clarinete formado por Alejandro Hernández y María Sastre, y el 28 de agosto, con el dúo Wanderlust.

Además, el 19 de julio se celebrará el concierto ‘Los 40 Summer Live 26’.

Todas las actividades del verano joven incluyen transporte en autobús desde diferentes municipios para facilitar la participación de personas procedentes de cualquier punto de la Región.