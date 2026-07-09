El 27% de los conductores murcianos coge el coche tomando fármacos que alteran la conducción

Cuando un conductor se pone al volante está expuesto a multitud de situaciones de riesgo como distracciones, condiciones meteorológicas adversas, cansancio o velocidad inadecuada. Sin embargo, hay una que tiene un peso destacado en la tasa de accidentes de tráfico y que no se percibe como un riesgo real en la carretera: el consumo de fármacos.

El 27% de los conductores murcianos coge el coche bajo los efectos de medicamentos que pueden afectar a su conducción, una realidad que incrementa la exposición potencial al riesgo.

Esta es una de las conclusiones que recoge el informe 'Fármacos y conducción', un trabajo presentado este jueves por la Fundación Mapfre y la Fundación Bidafarma, elaborado con la consultora Salvetti Llombar en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. La investigación se ha dividido en tres fases complementarias, la fase de contexto, con reuniones con profesionales sanitarios y de urgencias y emergencias; una segunda de entrevistas cualitativas con conductores habituales y medicados; y la fase concluyente, con 2.000 entrevistas a personas de 18 a 75 años.

Los resultados ponen sobre la mesa una realidad preocupante sobre la que los autores consideran que hay que actuar. Los datos desagregados por comunidades autónomas muestran que en la Región de Murcia el 68% de los conductores habituales toma medicación que puede afectar a la conducción, aunque son el 27% los que reconocen coger el coche bajo los efectos de estos fármacos. La cifra se sitúa por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 34%, y que viene a señalar que uno de cada tres conductores en España afirma ponerse al volante tras consumir fármacos que afectan o interfieren en su conducción.

Ante esta realidad, los autores del trabajo inciden en que la toma de fármacos sigue fuera del radar preventivo y su riesgo continúa siendo poco visible para una parte de la población de la Región de Murcia, ya que aunque el 78% considera que los medicamentos pueden representar un riesgo elevado al volante, solo el 34% de los conductores habituales murcianos afirma extremar la precaución cuando los toma, al preguntarles entre una serie de diferentes casuísticas (alcohol, drogas, climatología, sueño, medicamentos…).

Situaciones que los conductores consideran de riesgo al volante. / L. O.

Preguntados los conductores sobre los factores que consideran un riesgo cuando se ponen en la carretera, la conducción temeraria por parte de otros conductores se sitúa en primer lugar, seguida de las distracciones al volante o con móviles, la conducción con lluvia, niebla o mal tiempo, alcohol y drogas, el cansancio o el sueño se sitúan en primer lugar. En los últimos puestos estánb la conducción nocturna o con poca luz, el consumo de medicamento o los adelantamientos temerarios, que únicamente lo ven un riesgo el 3% de los conductores.

Durante la presentación del trabajo de la Fundación Mapfre, la DGT y los farmacéuticos se ponía de relieve este jueves que se estima que entre un 5-10% de los siniestros podrían estar causados por los efectos del consumo de fármacos, lo que hace imprescindible actuar en este ámbito y mejorar la prevención, teniendo en cuenta que el 97% de los conductores medicados de la Región de Murcia asegura haber recibido advertencias sobre los riesgos coger el coche tras ingerir determinados fármacos, pero esta información no siempre se traduce en una mayor precaución al volante.

La doctora Eva Arranz, médico de Fundación Mapfre, afirma que "los medicamentos se asocian a mejoras en la salud, al ser prescritos por profesionales médicos, lo que puede reducir la percepción de riesgo de su impacto en la capacidad en la conducción o de existencia de efectos adversos. Esa menor percepción del riesgo puede ser mayor en el caso de productos sin receta o productos naturales. Muchos conductores no identifican el riesgo o piensan que pueden compensar los efectos de la medicación al volante. Ese desconocimiento y esa falsa sensación de control es, precisamente, uno de los principales problemas que revela este estudio".

Mayores de 55 años que cogen el coche por necesidad

En cuanto al perfil de estos conductores, la investigación muestra que la edad marca la diferencia, ya que el 41% de las personas que conduce con fármacos tiene más de 55 años, "algo lógico porque a mayor edad más enfermedades crónicas y mayor consumo de medicamentos".

Sobre el uso que hacen del vehículo también queda claro que la mayoría lo coge por necesidad, ya que el 73% utiliza el vehículo para gestiones diarias o personales (ir al médico, al trabajo, hacer compras o visitar a alguien), esto muestra que no se hace uso del coche por imprudencia sino por necesidad de movilidad.

Presentación estudio 'estudio ‘Fármacos y Conducción’. / L. O.

Prevenir antes de arrancar el motor

El estudio señala que la prevención debe activarse antes de empezar el tratamiento, no cuando la persona ya está al volante. En este sentido, la prescripción en consulta médica (69%) y la dispensación en farmacia (49%) son los momentos más eficaces para recibir información sobre los riesgos y generar una conducta preventiva.

Y es que las fuentes sanitarias son las que generan más confianza, especialmente médicos especialistas, de Atención Primaria y farmacéuticos. De hecho, la investigación destaca su papel clave para activar decisiones preventivas antes de que el conductor se ponga al volante.

Por ello, se aboga por reforzar los mensajes en los puntos de contacto más visibles y cercanos al ciudadano y se ha pensado en las farmacias como un elemento del sistema sanitario por el que pasan millones de personas cada día. En este sentido, se va a lanzar una campaña a todas las farmacias comunitarias, en las que también participarán las de la Región de Murcia, con el mensaje de que no por no notar un efecto inmediato no hay un riesgo, con materiales y guías de apoyo a la dispensación, cartelería y material de mostrador con el lema 'Medicamentos+conducción. Un riesgo que no ves pero existe'.

La directora de la Fundación Bidafarma, Manuel Villena, indica que "queremos facilitar que un mensaje claro, sencillo y basado en la evidencia llegue a millones de personas a través de un profesional sanitario en el que confían, ya que el farmacéutico no solo dispensa medicamentos, también acompaña, informa y educa en salud".