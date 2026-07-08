Universidad
La UPCT invierte más de 14 millones en infraestructuras, laboratorios y equipamiento científico
El Consejo Social aprueba las cuentas de la Universidad Politécnica de Cartagena después de pasar por el Consejo de Gobierno
La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha invertido más de 14 millones de euros en el último año en mejorar sus infraestructuras, sus laboratorios y el equipamiento científico de los mismos. Así aparece reflejado en sus cuentas de 2025, que este miércoles han recibido vistobueno del pleno del Consejo Social tras haber sido aprobadas previamente en el Consejo de Gobierno de la institución.
El presupuesto del pasado año de la Politécnica "consolidan su estabilidad financiera", tal y como señalan desde la institución, ya que esta cantidad se ha destinado a inversiones reales, así como a la mejora de los recursos para la docencia, la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento.
La vicerrectora de Economía y Planificación, Mariluz Maté, ha señalado que las Cuentas Anuales del ejercicio 2025, reflejan el mantenimiento del equilibrio económico y un importante esfuerzo inversor al servicio de la comunidad universitaria, además de la solidez de la estructura económica de la UPCT, proporcionando la estabilidad necesaria para acometer las actuaciones previstas en su planificación estratégica y afrontar los retos de los próximos años.
El rector de la UPCT, Mathieu Kessler, afirma que las cuentas de 2025 "reflejan una gestión ajustada a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos. La solidez financiera que describen nos permite seguir cumpliendo nuestra misión: ofrecer una formación de calidad, impulsar una investigación de excelencia, fortalecer la transferencia de conocimiento y continuar mejorando nuestras infraestructuras al servicio de la sociedad".
Kessler explica que la situación económica de la Universidad le permite continuar desarrollando, en los próximos ejercicios, las actuaciones previstas en el marco de los tres principios estratégicos para la UPCT 2030: ofrecer la formación más relevante, ser un vivero de tecnología y de talento y ser tractora de la innovación en la Región.
En el pleno ordinario del Consejo Social también han tomado posesión como vocales Javier Belmonte Sánchez, en representación del sindicato Comisiones Obreras de la Región de Murcia, y Miguel Ángel Jiménez Bosque, por parte de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC).
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