Salud reforzará la vacunación contra la gripe ante la incertidumbre sobre cómo se comportará el virus esta temporada

Los responsables de Salud Pública de la Región de Murcia no descansan ni en verano y se encuentran inmersos en el diseño del calendario vacunal que se pondrá en marcha el próximo mes de septiembre de cara a la nueva temporada, una planificación en la que tiene un gran peso la protección frente a la gripe, que este año se amplía en la edad infantil hasta los 11 años (actualmente es hasta los 9).

Sin embargo, aún no se tiene claro qué comportamiento tendrá el virus la próxima temporada. “Estamos teniendo reuniones a nivel nacional y analizando las dos tendencias en las que solemos fijarnos, el comportamiento del virus en Australia y en Latinoamérica, pero la incertidumbre siempre está ahí y no sabemos aún cómo se va a comportar”, afirma el subdirector de Salud Pública, Jaime Pérez, que este miércoles acompañaba a la consejera de Salud, Isabel Ayala, en la presentación de las novedades del calendario de vacunación de la Región de Murcia para 2026.

Junto a ellos también estaba el director general de Salud Pública, Jesús Cañavate, y la subdirectora de Asistencia, Rosa Ros.

En esta ocasión, como ya adelantó el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en la Asamblea Regional hace unas semanas, las principales novedades son dos: ampliación de la cobertura antigripal en niños hasta los 11 años y la de la vacuna contra el herpes zóster a mayores de 79 y 83 años.

Ayala explica que la ampliación de la vacuna de la gripe de los 9 y hasta los 11 años permitirá sumar 16.000 niños a los que ya están protegidos, elevando la cifra de menores a los que se brinda esta inmunización hasta los 71.000 escolares murcianos.

Sin embargo, las tasas de cobertura no son todo lo altas que gustaría y en el caso de la gripe se sitúan en torno al 50% de la población infantil, rozando las recomendaciones internacionales.

Estas cifras se han logrado aumentar gracias también al programa de vacunación escolar puesto en marcha por la Región de Murcia y copiado por otras comunidades, una iniciativa que facilita el acceso a las vacunas con equipos de enfermeras de Atención Primaria que se desplazan a los colegios para inmunizar a los niños contra la gripe y evitando desplazamientos a los padres a los centros de salud.

La consejera de Salud señala que con esta ampliación de las edades de cobertura se pretende proteger a los menores frente a la gripe, que puede ser grave en los más pequeños, y reducir a la vez la transmisión comunitaria, protegiendo indirectamente a los colectivos más vulnerables y reduciendo la presión asistencial en el sistema sanitario. “Al vacunar a grupos activos en la dispersión del virus como los niños se puede controlar la cadena de contagio, a fin de alcanzar una mayor protección”.

Evitarán 4.000 casos del herpes zóster

Otra de las novedades del calendario de vacunaciones e inmunizaciones a lo largo de toda la vida para 2026 es la ampliación de la vacunación del herpes zóster a las personas de 79 y 83 años, lo que permitirá alcanzar a más de 20.000 personas, con el objetivo de prevenir complicaciones y mejorar su calidad de vida. Se estima que con esta medida se podrían evitar más de 4.000 casos.

El herpes zóster, también conocido como ‘culebrilla’, es una infección que causa una dolorosa erupción cutánea. Esta causado por el virus de la varicela-zoster, el mismo que causa la varicela. Después de tener varicela, el virus permanece en el cuerpo y puede que no cause problemas por muchos años, pero a medida que se envejece, el virus puede volver a activarse y causar la ‘culebrilla’.

Este año la tienen ofertada más de 46.400 personas nacidas en 1943, 1946, 1947 y 1961 de la Región de Murcia. A ellos se suman los que ya estaban incluidos en el calendario: nacidos entre 1958 y 1960 y de 1944 a 1945, lo que supone un total de 118.813 murcianos.

Ayala señala que la vacuna disponible, además de prevenir la aparición del herpes zóster, también reduce la gravedad de la enfermedad y sus complicaciones, además de consumo de recursos asistenciales.

La Región administra 1 millón de vacunas al año

La responsable de Salud incide en el esfuerzo económico que supone los programas de vacunación, a los que la Consejería destina cada año cerca de 29 millones de euros para administrar más de un millón de dosis de vacunas, de las que más de 600.000 corresponden a adultos.

La consejera afirma que la Región de Murcia tiene uno de los calendarios de vacunaciones e inmunizaciones a lo largo de toda la vida más completo de España, que en la comunidad protege frente a 23 enfermedades: 16 en la etapa infantil y 7 frente a posibles dolencias adicionales en la edad adulta.

En los niños y adolescentes se cubre la inmunización frente a poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus influenzae tipo b, hepatitis B, enfermedad neumocócica, meningococo, sarampión, rubeola, parotiditis, varicela, virus del papiloma humano, gripe, enfermedad por virus respiratorio sincitial y rotavirus.

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En la etapa adulta y mayores se refuerza la protección inmunizando de forma específica frente a virus del papiloma humano en los nacidos entre 1999 y 2003 (así como en los adolescentes nacidos en 2008 y 2021), tétanos y difteria a los 65 años, herpes zóster (para cohortes específicas de mayores nacidos en 1943, 1946, 1947 y 1961 en el año 2026 y aquellas personas que la tenían indicada en años anteriores y que nunca se vacunaron), neumonía por neumococo (refuerzo en personas de 65 o más, así como en los menores de esta edad con condiciones de riesgo), gripe estacional y covid-19.