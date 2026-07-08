La Región de Murcia denuncia la inseguridad jurídica y la invasión de competencias del nuevo Reglamento de Costas

El Gobierno regional, al igual que han hecho otras comunidades gobernadas por el PP como Andalucía o la Comunidad de Valenciana, ha mostrado su rechazo al proyecto de Real Decreto con el que el Ministerio para la Transición Ecológica pretende modificar el Reglamento General de Costas. El Ejecutivo autonómico considera que el nuevo texto incrementa la inseguridad jurídica, condiciona las competencias autonómicas y deja sin respuesta las alegaciones presentadas tanto por la Región como por otras comunidades autónomas.

La posición del Ejecutivo autonómico fue trasladada este miércoles por el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada por vía telemática. En ese encuentro, el responsable regional cuestionó que el Gobierno central "utiliza el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España como justificación para modificar, a través del reglamento, materias cuya regulación está reservada a la Ley de Costas".

El consejero también reprochó al Ministerio que no sometiera el texto a votación durante la conferencia y que no tuviera en cuenta las alegaciones formuladas por la Región de Murcia. A su juicio, "una reforma de este alcance necesita diálogo y consenso, y esas condiciones no se dan en la actualidad".

Durante la reunión, la Comunidad respaldó la petición conjunta de varias autonomías para paralizar la tramitación del reglamento y convocar una conferencia sectorial monográfica que permita analizar con mayor profundidad el contenido de la reforma y sus efectos sobre las competencias autonómicas.

Desde el Ejecutivo murciano también sostienen que el proyecto entra en contradicción con distintos preceptos de la propia Ley de Costas, por lo que consideran que cualquier cambio de este alcance debería abordarse primero mediante una modificación de la norma legal y no únicamente a través de un desarrollo reglamentario.

Entre las alegaciones registradas por la Comunidad figura el rechazo a la nueva regulación sobre la compatibilidad con las estrategias marinas, al entender que incorpora criterios adicionales que generan incertidumbre y complican la tramitación de los expedientes.

Las objeciones del Gobierno regional se extienden, además, al carácter vinculante que el proyecto atribuye a determinados informes estatales que actualmente no son preceptivos, a la obligación de revocar concesiones cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas y al tratamiento de las concesiones compensatorias. Según García Montoro, estos cambios "incrementan la inseguridad jurídica y alteran el marco competencial previsto en la legislación vigente".

Una futura regulación que favorece nuevos deslindes

A juicio del consejero, la futura regulación también facilitaría nuevos procesos de deslinde con posibles consecuencias para viviendas, actividades económicas e infraestructuras situadas en el litoral, además de añadir dificultades a la gestión administrativa de los expedientes relacionados con la costa.

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Con estos argumentos, el Gobierno regional reiteró su oposición al proyecto en su redacción actual y reclamó al Ejecutivo central que retire la propuesta, abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y, si considera necesaria una reforma, promueva previamente una modificación de la Ley de Costas antes de aprobar un nuevo reglamento.