La Región de Murcia continúa siendo la comunidad con más demora en la lista de espera de dependencia

La lista de espera para tramitar las ayudas a la dependencia sigue siendo una de las principales carencias de la Región de Murcia. Una vez más, el informe del 'Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)' presentado este miércoles y correspondiente al segundo trimestre, vuelve a situar a nuestra Comunidad con el mayor retraso en España de cara a la tramitación de esta ayuda, alcanzando los 551 días. Tan solo se ha rebajado 2 días con respecto a la última entrega, que recogía 553 durante el primer trimestre.

A nivel nacional, la lista de espera de la dependencia baja un 21 % en un año y se sitúa en 142.887 personas a la espera de una prestación, "un mínimo histórico". En rueda de prensa, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha afirmado que son datos "esperanzadores" que van acompañados de otro dato "positivo": el número de personas con prestación efectiva en toda España alcanza un máximo histórico con 1.707.328, un incremento del 11 % respecto a junio de 2025.

El tiempo medio de gestión desde la solicitud de la prestación hasta la resolución se ha reducido en 15 días este último trimestre y se sitúa en 314 días. De esta manera, el tiempo de tramitación consolida su descenso a la baja y lo mejora, logrando bajar 27 días en 2026.

Bustinduy se ha referido a las nuevas leyes de Dependencia y Discapacidad que se votan mañana en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso y que suponen la refundación de los cuidados, y ha pedido a los grupos que "estén a la altura" para que esta reforma salga adelante por unanimidad.

El ministro ha augurado que la reducción de las listas de espera será "cada vez más rápida y más drástica" gracias a la inyección de recursos del real decreto ley aprobado y que supone una inversión al sistema de dependencia de 6.200 millones de euros más en 2026 y 2027 respecto a los últimos presupuestos.

Según los datos aportados, las listas de espera se reducen un 6 % respecto al trimestre anterior, y el objetivo, según Bustinduy, es "la eliminación completa" y por ello "los recursos extraordinarios que se ponen a disposición de las comunidades deben de servir para cumplirlo".

Por territorios, las comunidades con mejor desempeño de estos tiempos de tramitación son la ciudad autónoma de Ceuta, con 82 días; Aragón con 117 y Castilla y León (120)

A estas la siguen País Vasco (131 días), La Rioja (138), Castilla-La Mancha (166), Cantabria (172), Melilla (190), Baleares (201), Navarra (216), Extremadura (264), Cataluña (267), Comunidad Valenciana (297) y Galicia (310).

Por el contrario, la Región de Murcia es la que registra los tiempos más dilatados, hasta 551 días, por delante de Andalucía (435) y Asturias (425).

A continuación está la Comunidad de Madrid (342) y Canarias, que contabiliza 314 días, igual que la media nacional.

Más cuidados en el hogar

Los datos que arroja el panel muestran una tendencia hacia el modelo de cuidados de proximidad. El porcentaje de servicios profesionales que se ofrecen en el entorno comunitario se encuentra en el 57 % en junio de 2026.

En concreto, la teleasistencia crece un 21,8 % respecto al año anterior y la ayuda a domicilio un 13,6 %, ambos muy por encima del crecimiento general de las prestaciones del sistema. La prestación económica por cuidados familiares sigue siendo la más numerosa con un 31 % del total.

Además, hay una tendencia a la combinación de diferentes prestaciones. En los últimos cinco años se ha pasado de 1,27 prestaciones por persona en 2020 a 1,45 en 2026, lo que supone un 14 % de crecimiento.

Según el ministro, la financiación aprobada deberá mejorar la calidad de las prestaciones que reciben las personas y las condiciones de trabajo en el sector de los cuidados.

Para ello el próximo lunes se celebrará la mesa de diálogo social en el ámbito de los cuidados con la participación de los agentes sociales.

A juicio de Bustinduy esta reforma del modelo de la dependencia "será el mayor legado de esta legislatura y un salto irreversible que permitirá que los cuidados no se usen nunca más como moneda de cambio".