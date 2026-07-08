Mercado inmobiliario
El precio de la vivienda, el gran agujero social en la Región de Murcia: se dispara casi la mitad desde 2019
El coste se incrementa un 14,3% y la construcción sigue a un ritmo más lento de lo que se necesita
El megainforme de más de 700 páginas presentado este martes en el CES subraya que el acceso a la vivienda se ha convertido en el gran agujero social y económico de la Región debido, principalmente, a cuatro causas principales: precios elevados tanto en compra como en alquiler, insuficiencia de nueva oferta, casi nula promoción de vivienda protegida y dificultades crecientes para jóvenes y hogares con rentas medias y bajas.
En el capítulo especial dedicado al problema de la vivienda, se analiza que el precio siguió disparándose en 2025: el índice general subió un 14,3% en la Región, casi el doble que el año anterior, y acumulando un aumento del 48,1% desde 2019. Además, el valor tasado medio de la vivienda libre alcanzó los 1.209,7 euros por metro cuadrado, un 9,3% más que en 2024. De esta forma, desde 2019 el incremento asciende al 22,1% en la Comunidad.
Abogan por reforzar el control sobre los alquileres turísticos irregulares e impulsar la vivienda protegida
El informe también detecta un aumento de la actividad constructora, pero lo considera insuficiente. En 2025 se inició la construcción de 4.308 viviendas en la Región, un 37,3% más que el año anterior y la cifra más alta desde 2008. Además, se concedieron 4.432 visados de obra nueva, un 34,5% más. Sin embargo, el propio CES advierte de que estas cantidades siguen muy lejos del mínimo de 10.000 viviendas anuales que se viene señalando como aconsejable para atender la demanda.
El de la vivienda es uno de los principales retos sectoriales para que la Región siga avanzando en lo económico, pero lo es el cómo impulsar la productividad, que "debe estar ligada a la transformación digital". La memoria destaca asimismo la necesidad de invertir en educación como garantía para mejorar la igualdad de oportunidades, para elevar la productividad y para responder a las necesidades del tejido productivo regional.
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