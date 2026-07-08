La ola de calor llega a su pico este miércoles y convierte a la Región de Murcia en un 'horno' en alerta naranja

La ola de calor que azota estos días a la Región de Murcia alcanza este miércoles su pico en la comunidad, que se mantiene bajo alerta por temperaturas extremas en todas sus comarcas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por peligro importante en el Altiplano, el Noroeste y la Vega del Segura, donde los termómetros superarán los 40 grados.

El aviso será de nivel amarillo en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde se esperan máximas que rozarán los 40 grados.

Todos los avisos estarán activos entre las 13.00 y las 20.59 horas de este miércoles, 8 de julio, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Mapa de alerta meteorológica en la Región / Aemet

Así, el territorio murciano afronta una jornada de calor muy intenso, con máximas que alcanzarán los 42 grados en Murcia y llegarán a los 40 grados en Caravaca de la Cruz, Lorca y Yecla. En Cartagena, los termómetros subirán hasta los 37 grados. Las mínimas también serán elevadas, con 22 grados en Murcia, 21 en Cartagena, 18 en Lorca y Yecla y 17 grados en Caravaca de la Cruz.

En cuanto al viento, este miércoles se prevé flojo, variable, tendiendo a soplar de componente sur por la tarde, tal y como indica el pronóstico de la Aemet.

Riesgo de incendio forestal extremo

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Aemet para este miércoles es extremo o muy alto en toda la Región de Murcia.

En concreto, el riesgo es extremo en el Altilpano, en la Cuenca de Mula, en el Guadalentín y en el Litoral oeste y en el Noroeste. Mientras que, en el Litoral este y en la Vega Alta-Ricote-Murcia, el nivel de peligro es muy alto, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

Por ello, la dirección del Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, recuerda que debe evitarse toda actividad que pueda provocar un incendio. Igualmente, indica que está prohibido hacer fuego en el monte o a menos de 500 metros de terreno forestal, que no se deje dejar basura y que si observan humo o fuego deben llamar inmediatamente al '1-1-2'.

Mapa con el nivel de riesgo de incendio forestal / Aemet

Algunas comunidades, en alerta roja

El calor se resiste a marcharse este miércoles en toda España, con quince comunidades en aviso por altas temperaturas, y dos de ellas -Cataluña y Comunidad Valenciana- en nivel rojo (peligro extraordinario), por máximas que podrán alcanzar 44 grados.

Cataluña mantiene el nivel rojo en la provincia de Tarragona por máximas de hasta 44 grados en zonas bajas del cauce del Ebro; en áreas de la provincia de Barcelona, Lleida y Girona el aviso es naranja (peligro importante) con temperaturas entre los 38 y 41 grados.

La Comunidad Valenciana también tiene alerta roja en el litoral sur de Valencia, donde en zonas del interior se pueden registrar 42 grados; En el resto de la comunidad, en nivel naranja, los valores alcanzarán los 39-42 grados.

En la misma área mediterránea, la Región de Murcia y las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera (Baleares) están también en naranja por máximas que oscilarán entre los 39-42 grados.

Andalucía ha activado la alerta naranja en las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla por temperaturas que escalarán hasta los 40-42 grados, mientras que en Aragón el calor será sofocante en toda la comunidad, con valores entre 39-41 grados.

En Castilla y León solo hay aviso naranja por máximas hasta los 39 grados en las provincias de Ávila y Salamanca -el resto de la comunidad en amarillo-, mientras que en Castilla-La Mancha el sofocante calor se notará en todas las provincias con altas temperaturas entre 37 y 40 grados.

Extremadura continúa en naranja por intenso calor con máximas que subirán hasta los 40-41 grados en áreas de las vegas del Guadiana, Barros, Serena, la Siberia extremeña, Tajo y Alagón y Villuercas y Montánchez, mientras que en la Comunidad de Madrid, también en alerta naranja, la máximas registrarán valores entre 37-39 grados.

En zonas de la ribera del Ebro perteneciente a las comunidades de La Rioja y de Navarra el nivel es naranja por máximas que escalarán hasta los 39 grados.

Canarias solo mantiene el aviso naranja en la isla de Gran Canaria por calor con temperaturas de 39 grados en medianías del oeste, sur y sudeste, donde localmente se superarán los 40 grados y las temperaturas nocturnas apenas bajarán de los 26-28 grados, pudiendo superar ese umbral.

Las provincias gallegas de Lugo y Ourense (Galicia) y Álava (País VAsco) siguen en amarillo también por calor, hasta los 36 grados.

Además, en puntos de las comunidades de Aragón, Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco y de la Comunidad Valenciana hay alerta amarilla por tormentas.

Meteorología advierte de que con el aviso rojo el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto, mientras que con el nivel naranja hay riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y para actividades usuales.