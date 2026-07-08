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Las nuevas rutas del aeropuerto de Corvera: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas

Venecia, Lille y varios enlaces nacionales amplían el mapa aéreo regional en una temporada marcada por el récord de Ryanair

Nuevas rutas sin escala en el Aeropuerto de Corvera, en la Región de Murcia.

Nuevas rutas sin escala en el Aeropuerto de Corvera, en la Región de Murcia. / Edu Botella

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Juanjo Raja

Juanjo Raja

Maleta hecha, billete en el móvil y ganas de playa, historia o buena comida en cualquier rincón de Europa. El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia afronta esta temporada estival como uno de los grandes momentos de su historia: 20 rutas distintas (15 internacionales y 5 nacionales) conectan Corvera con siete países (España, Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Bélgica y Marruecos), abriendo un abanico de posibilidades que hace apenas unos años parecía impensable para los viajeros murcianos.

El aeródromo ya ha superado los 335.000 pasajeros hasta el pasado mes de mayo, y todo apunta a que las cifras seguirán creciendo a lo largo del verano, con Corvera consolidándose como la gran puerta de entrada y salida de la Región, tanto para quienes hacen las maletas como para los miles de turistas que llegan atraídos por las playas de la Costa Cálida, el patrimonio y la gastronomía murciana.

Un hito histórico: tres millones de pasajeros con Ryanair

La temporada arranca con una cifra redonda. El pasado martes, 7 de julio, Ryanair alcanzó los tres millones de pasajeros transportados desde Corvera desde que, el 15 de enero de 2019, aterrizara el primer vuelo inaugural procedente de East Midlands. Para celebrarlo, la aerolínea sorprendió a la pasajera número tres millones (una británica que viajaba con su familia rumbo a su casa en la Región, a bordo de un vuelo procedente de Londres Luton) con una tarjeta regalo de 100 euros, coincidiendo además con su cumpleaños.

La directora de Comunicación de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, aprovechó el acto para repasar la relación de la aerolínea con la Región, que arrancó en 2003 desde el desaparecido aeropuerto de San Javier y que suma ya 13 millones de pasajeros en total. "Somos el principal operador en el Aeropuerto de Murcia, con una cuota de mercado del 65%", destacó Ruiz, quien avanzó que Ryanair crecerá un 8% en capacidad este verano (más de 550.000 plazas ofertadas) hasta alcanzar los 625.000 pasajeros en el conjunto del año.

Venecia, el gran estreno del verano

Si algo va a marcar esta temporada es la llegada de un destino que muchos murcianos llevaban tiempo esperando: Venecia. Desde el pasado 28 de junio, Volotea opera la primera conexión directa en la historia del aeropuerto con Italia, con dos frecuencias semanales (miércoles y domingos) y billetes desde 9 euros para los suscriptores de Megavolotea Plus (19 euros para el resto de viajeros). Las góndolas surcando los canales, el Puente de Rialto o la Plaza de San Marcos ya no requieren escalas ni conexiones: se puede volar directo desde Corvera.

Gran Canal de Venecia en una imagen de archivo.

Gran Canal de Venecia en una imagen de archivo. / Pixabay

Lille, la nueva puerta de entrada a Francia

La otra gran novedad de Volotea es Lille, en el norte de Francia, con dos frecuencias semanales (jueves y domingos) y precios por debajo de los 30 euros el trayecto. Esta ruta se suma a la que la compañía ya opera con Marsella, permitiendo a los murcianos volar directo tanto al norte como al sur del país vecino. Entre ambas conexiones, Volotea pondrá a disposición de los viajeros más de 7.500 asientos y 42 vuelos a lo largo de todo el verano.

Ciudad de Lille.

Ciudad de Lille. / Alphotographic

Reino Unido, el gran motor de Corvera

Con casi la mitad de los destinos disponibles, el mercado británico sigue siendo el gran eje internacional del aeropuerto murciano. Ryanair y easyJet operan conexiones con Londres (Stansted, Luton y Gatwick), Mánchester, Birmingham, Bournemouth, Bristol, East Midlands y Glasgow-Prestwick. Estas son las frecuencias que ofrece Ryanair esta temporada:

  • Londres-Stansted: todos los días de la semana (dos vuelos miércoles, jueves y viernes) — 10 vuelos semanales.
  • Mánchester: todos los días (dos vuelos jueves y viernes) — 9 vuelos semanales.
  • Glasgow: lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo — 6 vuelos semanales.
  • Dublín: lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo — 6 vuelos semanales.
  • Londres-Luton: lunes, martes, miércoles, sábado y domingo — 5 vuelos semanales.
  • East Midlands: martes, miércoles, jueves, viernes y domingo — 5 vuelos semanales.
  • Birmingham: lunes, martes, miércoles y viernes — 4 vuelos semanales.
  • Bournemouth: martes, miércoles y domingo — 3 vuelos semanales.

De Barcelona a Nador: el resto del mapa de Corvera

El apartado nacional se completa con la ruta a Barcelona (perfecta para contemplar los avances en la Sagrada Familia), junto a los enlaces con Oviedo/Asturias y Bilbao, los tres operados por Volotea. A ellos se suman las conexiones de Binter Canarias con Gran Canaria y Tenerife Norte.

Noticias relacionadas y más

En el terreno internacional, más allá de Reino Unido, Irlanda, Francia e Italia, Corvera mantiene también su enlace con Ostende-Brujas (Bélgica), operado por TUI fly Belgium, y con Nador (Marruecos), a cargo de Air Arabia Maroc.

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