Murcia, segunda comunidad con mayor retraso en las nuevas subestaciones eléctricas

La Región de Murcia figura entre las comunidades autónomas con mayores retrasos en la ejecución de las infraestructuras de la red de transporte eléctrica. Un informe elaborado por la consultora PwC para la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) sitúa la demora media de las nuevas subestaciones murcianas en 7,2 años, la segunda más elevada de España junto a la Comunidad Valenciana y únicamente por detrás de La Rioja.

El estudio concluye que el problema no es exclusivo de una comunidad concreta, sino estructural y extendido por todo el país. Sin embargo, el caso de la Región de Murcia resulta especialmente sensible por partir de una red con muy escaso margen para absorber nuevos consumos eléctricos, una circunstancia que durante los últimos años ha condicionado la llegada de proyectos industriales y energéticos. Cabe recordar que más del 86% de las subestaciones y nodos eléctricos regionales están saturados y que la ocupación de los nodos supera el 90% de su capacidad total, es decir, de los 165 nudos existentes en la Región, más de 130 se encuentran completamente ocupados.

En total y según el informe, más de seis de cada diez subestaciones incluidas en la planificación estatal presentan retrasos respecto a los plazos inicialmente previstos. En conjunto, la demora media supera los siete años y casi medio centenar de infraestructuras acumulan más de una década sin entrar en servicio.

La situación se repite también en las posiciones eléctricas, los puntos de conexión de la red, donde más de la mitad de las actuaciones previstas llegan con retraso y el desfase medio alcanza los 5,7 años.

El informe destaca que buena parte de estas infraestructuras no son proyectos nuevos, sino actuaciones que se han ido trasladando de una planificación a otra sin ejecutarse. De las 659 posiciones incluidas en el borrador de la planificación 2025-2030 para atender nueva demanda, más del 60% ya figuraban en planes anteriores. Algunas incluso permanecen pendientes desde la planificación aprobada para el periodo 2008-2016.

Un problema generalizado

Durante la presentación del estudio, el socio responsable del área de Energía de PwC, Alberto Martín, señaló que las demoras afectan de forma bastante homogénea al conjunto del país y descartó que se trate de un problema localizado en unas pocas comunidades. Aun así, los datos sitúan a Murcia entre los territorios donde los retrasos alcanzan mayores niveles.

Desde Aelec consideran que esta acumulación de proyectos pendientes explica buena parte de la saturación que sufren actualmente las redes eléctricas españolas. La directora de Regulación de la asociación, Marta Castro, afirmó que el retraso arrastrado desde hace años impide acompasar el despliegue de la red con el crecimiento de la demanda eléctrica y dificulta el proceso de electrificación de la economía.

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El borrador de la planificación eléctrica 2025-2030 prevé una inversión de 13.590 millones de euros hasta el final de la década para ampliar la red de transporte. No obstante, el propio informe insiste en que cerca de la mitad de la inversión prevista corresponde a infraestructuras que ya deberían haberse ejecutado en planificaciones anteriores, lo que refleja el importante desfase acumulado por el sistema.