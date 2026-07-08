Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza V-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia

La semana pasada comenzó la Operación Verano 2026, un intervalo en el que se previó que se produjeran millones de desplazamientos en todo el país por carretera.

Tal y como informaron desde la Dirección General de Tráfico (DGT), durante los meses de julio y agosto se desarrollarán campañas específicas de vigilancia de motocicletas en fines de semana, y de control de velocidad y consumo de alcohol y drogas, con el objetivo de reducir la siniestralidad en los desplazamientos estivales.

Este verano como novedad está la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera, el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico 018 y medidas especiales de regulación y fluidez del tráfico con motivo del eclipse de sol.

Eso sí, debes recordad que en caso de avería, la baliza V-16 no es el único elemento obligatorio que debes llevar en el coche, sobre todo en caso de pinchazo. Y es que Tráfico obliga a llevar en el coche elementos con los que podamos reparar nuestro neumático o sustituirlo en casa de reventón.

"Ante las circunstancias realmente no es obligatorio llevar una rueda de repuesto en el coche, siempre que tengas otro dispositivo que pueda sustituir a la rueda de repuesto. En el anexo XII del Reglamento General de Vehículos se especifica que los vehículos de motor que estén circulando deben llevar 'una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo'”, explican los expertos de RACE.

Por ello, debes revisar que en tu maletero haya un neumático de la misma anchura, una rueda de emergencia (la denominada "galleta" al ser más fina que una rueda normal con la que no puedes superar los 80 km/h), un kit repara pinchazos: spray + compresor o unas ruedas runflat, ("te permiten seguir circulando durante unos 100 kilómetros, pues van perdiendo aire muy poco a poco, luego tendrás que sustituirlos, avisan de RACE). Si no llevas ninguno de estos cuatro accesorios te pueden sancionar con 200 euros.

La DGT movilizó casi 5 millones de desplazamientos este verano en Murcia

La Dirección General de Tráfico puso en marcha hace una semana el primer gran dispositivo de la Operación Verano 2026, coincidiendo con uno de los periodos de mayor movilidad del año en las carreteras murcianas. El objetivo no era otro que garantizar la seguridad de los cerca de cinco millones de desplazamientos previstos en la Región durante julio y agosto (en concreto, 4.924.574), una cifra que supuso un incremento del 3,70% respecto al verano anterior. De ellos, 2.407.367 correspondieron a julio (un 2,59% más que en 2025) y 2.517.207 a agosto, mes en el que el aumento llegó al 4,80%.

La jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, acompañada del comandante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Francisco Javier Utrabo, presentó entonces el dispositivo y detalló que el operativo se organizó en torno a cuatro grandes fases: la Primera Operación del Verano (del 3 al 5 de julio), la Operación Especial 1 de Agosto (del 31 de julio al 2 de agosto), la Operación Especial 15 de Agosto (del 14 al 16 de agosto) y el Retorno del Verano (del 28 al 31 de agosto). Además, todos los fines de semana estivales contaron con vigilancia reforzada: la Guardia Civil movilizó a 248 agentes en las principales vías de la Región, con el respaldo del Centro de Gestión del Tráfico del Levante, paneles de mensaje variable, radares fijos y móviles (seis unidades) y apoyo aéreo con helicópteros y drones.

Fuente: La Nueva España