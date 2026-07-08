Transporte
Mercedes Pérez, la primera mujer de la historia que preside la patronal regional del transporte
"Parece que por ser mujer es más difícil, pero en ningún momento me he sentido infravalorada por estar en un sector mayoritariamente masculino", apunta la fundadora de Miratrans
Relevo histórico en la patronal regional del transporte, que rompe su techo de cristal. La asamblea general electoral de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte de Murcia (Froet) eligió este miércoles como nueva presidenta a Mercedes Pérez Sánchez, fundadora y administradora de Miratrans, sustituyendo en el cargo a Pedro Díaz tras 20 años al frente de la entidad.
Pérez, que ha sido la única candidata a presidir la federación, estará acompañada por tres vicepresidentes, que también fueron proclamados por la asamblea electoral. En concreto, el vicepresidente primero es Felipe Marín Ros (Transportes Pepe Segundo); el vicepresidente segundo Eleuterio Vázquez Díaz (Transportes Eurocruz); y el vicepresidente tercero José Antonio Ríos López (Bus Rios).
Releva en el cargo a Pedro Díaz tras veinte años en el cargo: pasa a ser vocal de la junta directiva
La composición del Comité Ejecutivo de Froet la completan como vocales María Teresa Illán Salazar (Apellán Logística), Esteban Pérez López (DHL Corditrans), Martín Blas Hernández (Serlocar) y Ángel Hernández Andújar (Hervian). Además, la nueva presidenta ha propuesto incluir como vocal al expresidente de Froet Pedro Díaz (Suditrans), lo que ha sido ratificado por la Asamblea.
Con el deber de defender al sector "ante todo el mundo"
En su primer discurso como presidenta de Froet, Pérez destacó sus 30 años de experiencia profesional en el sector para recoger el testigo "siendo la voz que defienda los derechos y vele por los intereses de los transportistas".
"Asumo con responsabilidad, compromiso y la humildad que me ha inculcado en el ADN mi familia este reto", subrayó Pérez, quien reconoció que, pese ser un sector "complicado", tiene "grandes retos en el día a día". "Debemos hacer una piña y defenderlos ante todo el mundo", destacó.
Mercedes Pérez, primera mujer en presidir la Froet y una federación autonómica de transportistas, aseguró que este reto le "ilusiona". "Parece que por ser mujer es más difícil, pero en ningún momento me he sentido infravalorada por estar en un sector mayoritariamente masculino", ha apuntado.
Asimismo, destacó la presencia de Pedro Díaz en la ejecutiva, ya que "tiene la experiencia de sus 20 años al frente de la Froet y tenemos proyectos a medias". "Su consejo dará la seguridad y confianza siempre necesaria en los inicios", concluyó.
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