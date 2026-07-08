El mayor festival de hamburguesas del verano en Murcia llega con siete noches de música y buena comida junto al Mar Menor.

El verano murciano tiene una cita ineludible para los amantes de la buena comida y el buen ambiente. San Pedro del Pinatar vuelve a convertirse en el epicentro del ocio veraniego con la celebración de la segunda edición de The Burguer Week, la gran fiesta de las hamburguesas que promete siete días de gastronomía, música en directo y diversión para todos los públicos.

El evento ha sido presentado oficialmente en la playa de Villananitos, en un acto que ha contado con la participación del concejal de Juventud, Valentín Henarejos, y del promotor de The Burguer Week, Andrés Riquelme. Ambos han puesto en valor el éxito cosechado en la primera edición, que ha permitido consolidar esta propuesta como una de las citas de ocio más atractivas del verano en la Región.

Diez food trucks y opciones para todos los paladares

Durante siete días, el Recinto Ferial de San Pedro del Pinatar reunirá a diez food trucks especializadas en hamburguesas, con una oferta pensada para todos los públicos: desde las recetas más clásicas hasta opciones veganas y aptas para celíacos. La propuesta gastronómica se completa con un food truck dedicado a los entrantes y otro exclusivo para los postres, para que nadie se quede con hambre de nada.

Conciertos tributo y música cada noche

Pero The Burguer Week no va solo de comer bien. El evento contará con una amplia programación musical que llenará de ritmo cada noche del Recinto Ferial, con sesiones de DJ y varios conciertos tributo. Entre los platos fuertes de la programación destacan dos citas muy esperadas: el 24 de julio, con un homenaje a Maluma, y el 25 de julio, con un tributo a El Canto del Loco.

Una alternativa de ocio saludable para toda la familia

Más allá de la fiesta, la organización ha querido subrayar que The Burguer Week representa una alternativa de ocio saludable para los jóvenes, combinando gastronomía, música y convivencia en un ambiente seguro. El evento también incluirá actividades dirigidas a los más pequeños, lo que lo convierte en un plan perfecto para disfrutar en familia.

The Burguer Week abrirá sus puertas todos los días, del 22 al 28 de julio, en horario de 20.00 a 01.00 horas, en el Recinto Ferial de San Pedro del Pinatar, consolidándose un año más como uno de los grandes destinos de ocio del verano en la Región de Murcia.