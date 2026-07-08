Impulso a inversiones atascadas: la nueva ordenanza de Urbanismo agilizará licencias

Agilizar las licencias y reducir la burocracia y el papeleo son dos de los objetivos que se marca la nueva ordenanza en la que trabaja la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, un texto que regulará los títulos habilitantes en materia urbanística y que responde a la necesidad de actualizar la Ordenanza Municipal sobre Simplificación Administrativa (OMSA), en vigor desde 2012.

La nueva ordenanza, que se encuentra en exposición pública desde esta semana, busca aligerar los trámites previos para el inicio de obras, permitiendo reactivar inversiones atascadas y acelerar el acceso a la vivienda y a planes de rehabilitación, supliendo esto por un control a posteriori a través de un régimen de inspección «robusto».

Dentro de la tramitación, el Consistorio ha abierto un plazo de diez días hábiles, desde el 6 al 17 de julio, para que vecinos, pymes y colectivos presenten sus aportaciones dentro del proceso de consulta pública previa a la elaboración de la ordenanza, un proceso que viene motivado como consecuencia de los cambios introducidos en la legislación estatal y el reciente Decreto-ley de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia.

«Con esta actualización se pretende aportar mayor seguridad jurídica, agilizar los trámites administrativos y facilitar la actividad de autónomos, pymes y ciudadanía», señalan desde el Ayuntamiento de la capital.

Más claridad jurídica

La futura ordenanza pretende transformar por completo la relación entre la administración local y los ciudadanos aportando mayor certeza y claridad jurídica, ya que se delimitarán con total precisión qué supuestos exactos requieren una licencia tradicional y cuáles podrán gestionarse mediante mecanismos mucho más rápidos como la licencia básica, la declaración responsable o la comunicación previa; también se aboga por la integración de las ECCUs (Entidades Colaboradoras de Certificación Urbanística), lo que permitirá aprovechar la validación externa autorizada por la Comunidad Autónoma para descargar de trabajo administrativo a los técnicos municipales; agilizará los plazos reduciendo los trámites previos para el inicio de las obras; y aportará mayor eficiencia pública al automatizar y simplificar la tramitación masiva de expedientes menores, ante lo que los servicios técnicos municipales podrán concentrar sus esfuerzos en la inspección de desarrollos de mayor impacto o riesgo urbano.

Fuentes municipales informan de que toda la información sobre la consulta pública y los objetivos de la futura norma está disponible en la página web del Ayuntamiento de Murcia, el portal de Urbanismo, el apartado de Normativa Urbanística y el portal de participación ciudadana mimurcia.es.

Destacan también que gracias a la nueva norma, «Murcia se posiciona a la vanguardia de la agilidad administrativa, eliminando las cargas burocráticas indirectas que frenan el crecimiento económico y garantizando un desarrollo urbano ágil, seguro y eficiente para las próximas décadas».