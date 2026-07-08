Guardianes de corazones: los reingresos de pacientes cardíacos caen a la mitad

La insuficiencia cardíaca lleva cada año a más de 2.800 murcianos a ingresar en el hospital por complicaciones asociadas a la enfermedad, un problema crónico que también supone numerosos reingresos en el primer año tras el alta hospitalaria.

Sin embargo, los programas implantados en el Servicio Murciano de Salud (SMS) y orientados a mejorar la asistencia a los pacientes cardiovasculares y crónicos, con un seguimiento personalizado, ya están dando resultados, logrando reducir los reingresos por insuficiencia cardíaca a la mitad, tal y como explica a La Opinión el cardiólogo del Área I de Salud Sergio Manzano.

La insuficiencia cardíaca suele aparecer en personas mayores y con múltiples comorbilidades, pacientes cuyo corazón no bombea la sangre de forma eficiente, originando distintas complicaciones como problemas para respirar o inflamación de las piernas por la retención de líquidos. Las causas más frecuentes son la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica (infarto de miocardio), las enfermedades de las válvulas cardíacas, las miocardiopatías o las arritmias.

Entre las iniciativas que están logrando reducir los ingresos y reingresos destacan algunas como el programa Maica (Mejora de la Atención a la Insuficiencia Cardiaca Ambulatoria en la Región de Murcia), así como el Programa de Paciente Crónico Complejo y el proyecto CarPriMur, en el que se coordinan los niveles asistenciales de Atención Primaria y hospitalaria para dar una respuesta más ágil al paciente.

Estas actuaciones han favorecido que el número de pacientes que vuelven a ingresar en los hospitales públicos de la Región por insuficiencia cardiaca haya disminuido más de la mitad, concretamente el 51,7%, al pasar de 880 reingresos registrados en el año 2018 a 425 hospitalizaciones de 2024.

Los reingresos anuales han pasado de 880 a 425 en la Región

Además, el porcentaje de pacientes que reingresaron por insuficiencia cardiaca durante el primer año tras el alta descendió del 25% en 2018 al 14% en 2024. Datos que muestran una evolución favorable de los indicadores asistenciales y clínicos relacionados con la insuficiencia cardiaca en la Región, destaca el doctor Manzano.

El programa Maica comenzó a implantarse como proyecto piloto en 2018 y se encuentra totalmente extendido en toda la Región. Este se centra en la mejora de la atención a pacientes con insuficiencia cardíaca reforzando la coordinación entre Cardiología, Medicina Interna, Atención Primaria, Enfermería, Urgencias y otros profesionales implicados en la asistencia para mejorar el seguimiento y la respuesta a las necesidades de los pacientes tras su alta hospitalaria.

Entre sus líneas de trabajo se incluyen la elaboración de una ruta asistencial regional, el seguimiento precoz tras el alta hospitalaria, la interconsulta no presencial y el impulso del papel de la enfermería en el seguimiento y la educación sanitaria de los pacientes.

Interconsulta no presencial

El impulsor del proyecto CarPriMur recuerda que este ha mejorado la atención cardiológica mediante un sistema de interconsulta no presencial, que permite resolver más del 50% de los casos sin necesidad de que los pacientes se desplacen al especialista.

Por su parte, el Programa de Paciente Crónico Complejo contribuye al tratamiento completo de pacientes con elevada carga de enfermedad, múltiples patologías y riesgo de descompensación.

Sergio Manzano apunta a que estos programas, unidos a la potenciación de unidades de insuficiencia cardíaca lideradas por especialistas de cada área, «nos ha llevado a una reducción de reingresos por insuficiencia cardíaca, pero también a una mejora en otros indicadores». En este caso, el evento combinado de muerte y/o reingreso al año descendió del 53% en 2018 al 41% en 2024.

La interconsulta no presencial permite resolver más del 50% de los casos sin desplazamientos

También se ha registrado una reducción del número total de ingresos por insuficiencia cardiaca, que pasó de 2.997 ingresos en 2018 a 2.812 en 2024, así como de la tasa de ingresos por 10.000 habitantes, que descendió de 207 a 180.

Diagnóstico precoz con un simple análisis de sangre

Las actuaciones que se vienen desarrollando en el Servicio Murciano de Salud se encuentran alineadas con los principios de la Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud (SNS), que promueve una atención integral, coordinada, equitativa y eficiente de las enfermedades cardiovasculares.

La coordinación de especialistas hospitalarios con los profesionales de Atención Primaria es uno de los pilares fundamentales del proyecto Maica, donde además del médico de familia, la enfermería tiene un peso muy destacado y es parte activa en el seguimiento y la educación en autocuidados en insuficiencia cardiaca.

Para ello, todos los centros de salud de la Región están equipados con biomarcadores para el diagnóstico precoz de la insuficiencia cardíaca que permiten con una simple analítica de sangre descartar la enfermedad en pacientes que acuden con fatiga o falta de aire. A ello se une la instalación 36 ecocardiógrafos de altas prestaciones en las consultas de Cardiología de los hospitales, dotando a los profesionales de los medios necesarios para el diagnóstico precoz de esta dolencia.