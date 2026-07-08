La fruta de hueso de la Región llega a más de 50 países y alcanza un récord de 332 millones en exportaciones

La campaña 2026 de fruta de hueso en la Región de Murcia prevé una producción de cerca de 368.000 toneladas, un 3,3 por ciento más que el pasado año, mientras que las exportaciones alcanzaron en 2025 un valor récord de 332 millones de euros, casi un 27 por ciento más que el ejercicio anterior. Así lo destacó hoy el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante su visita a la cooperativa La Vega, donde mantuvo un encuentro con responsables de la entidad y productores para analizar el desarrollo de la campaña.

El consejero puso en valor “la capacidad del sector para seguir creciendo en producción, calidad y presencia internacional gracias al esfuerzo de agricultores, cooperativas y empresas comercializadoras, que continúan situando a la fruta de hueso de la Región entre las más demandadas de Europa”.

La campaña de este año alcanza una producción estimada de 367.952 toneladas sobre una superficie de 22.055 hectáreas. El crecimiento está liderado por el grupo formado por melocotón, nectarina, paraguayo y platerina, que incrementa su producción un 5,3 por ciento hasta superar las 300.000 toneladas. Dentro de este grupo, la nectarina vuelve a ser el cultivo más dinámico, con un aumento del 20,6 por ciento en la producción y un crecimiento del 33,3 por ciento de la superficie cultivada.

Crecen las exportaciones

Las exportaciones regionales de fruta de hueso alcanzaron en 2025 los 332,07 millones de euros, frente a los 261,5 millones del año anterior, lo que supone un crecimiento del 26,99 por ciento. El melocotón y la nectarina concentran tres cuartas partes del valor exportado y son los principales responsables de este incremento, con unas ventas superiores a los 248 millones de euros.

Alemania continúa siendo el principal destino de la fruta de hueso murciana, con exportaciones por valor de 135 millones de euros, seguida de Francia, con casi 50 millones, e Italia, con más de 35 millones. Entre los principales mercados también destacan Reino Unido, Bélgica, Polonia, Países Bajos y Hungría, que en conjunto concentran alrededor del 85 por ciento del valor total exportado.

Buendía destacó que “la confianza de los mercados europeos demuestra que la fruta de hueso de la Región de Murcia es un referente por su calidad, seguridad alimentaria y capacidad para responder a las exigencias de los consumidores”.

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Durante la visita, el consejero subrayó también la necesidad de asegurar recursos hídricos suficientes para garantizar la competitividad del sector. “Nuestros agricultores son un ejemplo de eficiencia y sostenibilidad. Han demostrado que saben producir más con menos agua, pero necesitan una planificación hídrica basada en criterios técnicos y no en decisiones políticas que pongan en riesgo el futuro de un sector estratégico para la economía regional”, afirmó.