Falsa alarma en el Mar Menor: los peces muertos hallados en La Manga eran descartes de pesca

La aparición de decenas de peces muertos en la orilla del Mar Menor, a la altura del restaurante Paquebote, en la zona comprendida entre los kilómetros 12 y 13,5 de La Manga, provocó este miércoles una rápida reacción entre vecinos y colectivos ecologistas. Las imágenes, grabadas frente al establecimiento y difundidas posteriormente por la plataforma Salvemos el Mar Menor y la asociación En Defensa del Mar Menor (EDMM) a través de sus canales oficiales, se hicieron virales en pocas horas y despertaron la preocupación de numerosos ciudadanos, que recordaron los episodios de mortandad masiva registrados en la laguna en los últimos años.

La difusión del vídeo llevó a muchos usuarios de redes sociales a preguntarse si podía tratarse de un nuevo episodio de falta de oxígeno en el agua, como los que afectaron gravemente al ecosistema en 2019 y 2021. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente descarta que exista cualquier incidencia relacionada con la salud de la laguna, que mantiene sus parámetros dentro de la normalidad, salvo los índices de salinidad.

Tras recibir el aviso, un agente medioambiental se desplazó hasta la zona para inspeccionar la situación. Según explican fuentes de la Consejería, la revisión permitió comprobar que se trataba de "un hecho aislado" sin repercusión ambiental. Además, algunos indicios, como que numerosos ejemplares aparecieran sin cabeza, apuntaban desde el primer momento a que su origen estaba relacionado con la actividad pesquera.

Los descartes de pesca llegaron a orillas del Mar Menor este miércoles, generando una considerable alarma social. / EDMM

La inspección confirmó posteriormente esa hipótesis. Los peces localizados eran, en su mayoría, sardinas descartadas durante una faena de pesca realizada dos o tres días antes, unos restos que el oleaje terminó arrastrando hasta la orilla.

Fuentes autonómicas consultadas por este periódico señalan además que la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar confirmó que los ejemplares procedían de los descartes de un barco pesquero, una práctica habitual dentro de la actividad del sector.

Una vez comprobado el origen de los peces, efectivos del Servicio de Mantenimiento del Mar Menor, junto con agentes medioambientales, procedieron a la retirada de los restos durante la mañana de este miércoles.

Noticias relacionadas

Aunque finalmente todo quedó en un episodio sin consecuencias para el estado ecológico del Mar Menor, la rápida difusión de las imágenes volvió a poner de manifiesto la sensibilidad que existe en torno a la laguna. Las graves crisis ambientales sufridas en los últimos años han hecho que cualquier imagen de peces muertos despierte una inmediata preocupación entre vecinos y organizaciones que siguen de cerca la evolución de este espacio natural.