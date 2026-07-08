Cieza se convierte en el horno de la Región durante la ola de calor: estas han sido las temperaturas máximas de este miércoles

La ola de calor ha tocado techo este miércoles en la Región de Murcia. Las alertas naranjas por altas temperaturas en la Vega del Segura, Noroeste y Altiplano han cumplido con la amenaza de convertir las calles en un auténtico infierno, al menos durante las horas centrales del día.

Cieza ha registrado la temperatura máxima más alta, con 43,1 grados. En segundo lugar, Murcia con 42,6. Y completando el podio, Caravaca de la Cruz, con 40,5. Estas tres poblaciones son las que han superado la barrera de los 40 grados. En el Valle de Guadalentín, Lorca ha llegado a los 39,6, y cerca se ha quedado Puerto Lumbreras, con 39,3. En el Altiplano, Yecla ha sufrido el día más caluroso hasta el momento, con 39,5 grados.

En el litoral, las máximas han sido algo más suaves. En Águilas, el termómetro ha llegado a los 34, mientras que en Cartagena alcanzaron los 36,2.

El jueves, casi igual de abrasador

Se esperan cielos poco nubosos o despejados y vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur y ocasionalmente moderados por la tarde.

Con respecto a las temperaturas, se esperan máximas prácticamente similares a las del miércoles, con un mínimo descenso. En Murcia se alcanzarán los 41 grados, mientras que en Yecla, Caravaca de la Cruz y Lorca llegarán a 39. En Cartagena serán más templadas, con 33.

Las mínimas oscilarán entre los 20 de Caravaca de la Cruz y los 24 de Murcia.