El ADN ambiental revoluciona el control de la biodiversidad en los embalses del Segura

Los embalses esconden mucha más información de la que revela su superficie. Cada muestra de agua conserva un rastro genético capaz de desvelar qué especies habitan un ecosistema, incluso aquellas que apenas dejan huella mediante los métodos convencionales. Ese potencial protagoniza una investigación presentada por Laboratorios Tecnológicos de Levante (LTL) en el XXIII Congreso de la Asociación Ibérica de Limnología (AIL 2026), celebrado en Bilbao, donde se dieron a conocer los resultados de un estudio desarrollado junto con la Confederación Hidrográfica del Segura para aplicar el ADN ambiental (eDNA) al seguimiento de los peces en 17 embalses de la cuenca.

La investigación evalúa la utilidad de las técnicas genómicas como apoyo al biomonitoreo tradicional y confirma su capacidad para identificar especies nativas e invasoras a partir del material genético presente en el agua. Según destacan desde LTL, "el ADN ambiental permite detectar señales biológicas que no siempre son visibles mediante los métodos tradicionales de muestreo".

La comunicación científica, titulada Assessment of fish diversity in Segura River reservoirs using environmental DNA, fue presentada por Juan Antonio Villaescusa, técnico especialista del Área de Genómica de LTL, durante una sesión dedicada a la ecología molecular y la biodiversidad acuática.

Las muestras se recogieron tanto en la columna de agua como en las orillas, incorporando duplicados, controles de calidad y muestras en blanco para garantizar la fiabilidad de los análisis. El estudio identificó especies autóctonas como el barbo, el fartet, la colmilleja, el fraile, el gobio o la trucha común, además de otras exóticas e invasoras, entre ellas la carpa, el black bass (perca americana), el alburno, el pez gato negro, la gambusia o el lucioperca. Los resultados muestran comunidades dominadas por especies oportunistas, mientras que las poblaciones nativas aparecen de forma mucho más localizada.

Participación de Laboratorios Tecnológicos de Levante en el workshop de Jovenomics, Congreso AIL 2026. / LTL

La jefa del Área de Calidad de las Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, Sonia Hernández, explica que este tipo de proyectos responde a la necesidad de incorporar herramientas que amplíen la información disponible sobre el estado de las masas de agua. "La ciencia avanza a veces más rápido que la propia norma", señala, en referencia a unas técnicas que todavía no forman parte de los procedimientos exigidos por la legislación.

La responsable de la CHS destaca además la sencillez del trabajo de campo frente a la complejidad del laboratorio. "El muestreo es más fácil porque básicamente es coger agua; lo complicado es analizarla y conseguir extraer todo el material genético de los organismos que han estado en contacto con ella", explica.

Los resultados servirán ahora para orientar futuras actuaciones. Hernández indica que la detección de especies invasoras permitirá planificar campañas de comprobación mediante pesca tradicional, mientras que la localización de especies amenazadas podrá trasladarse a la comunidad autónoma para estudiar posibles medidas de conservación.

Detección temprana del mejillón cebra

La Confederación prevé extender esta metodología a ríos y utilizarla también para la detección temprana del mejillón cebra en embalses de cabecera. Además de mejorar la capacidad de identificación, esta técnica reduce el riesgo de propagar accidentalmente la especie durante los trabajos de seguimiento, al requerir un muestreo mucho menos invasivo.

A pesar de sus ventajas, el ADN ambiental todavía debe interpretarse junto a otras metodologías. La degradación del material genético, su desplazamiento por el agua o la imposibilidad de calcular abundancias reales hacen necesario contrastar los resultados con los sistemas convencionales. "Estamos comparando lo que nos da lo tradicional con esta técnica nueva para aprender y validar los datos", explica Hernández.

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La presencia de LTL en AIL 2026 consolida una línea de trabajo que une laboratorio, trabajo de campo e investigación aplicada para ofrecer herramientas cada vez más precisas en la gestión y conservación de los ecosistemas acuáticos.