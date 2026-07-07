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Virginia Martínez y Antelo llevarán a la Asamblea una moción para declarar a Pedro Sánchez 'persona non grata': "Es un peligro para la Región de Murcia"

La diputada autonómica asegura que la iniciativa responde al "hartazgo de los ciudadanos" ante los casos de corrupción que afectan a su entorno, su Gobierno y su partido

Virginia y Antelo anuncian una iniciativa en la Asamblea para declarar a Pedro Sánchez 'persona non' grata en la Región

Virginia y Antelo anuncian una iniciativa en la Asamblea para declarar a Pedro Sánchez 'persona non' grata en la Región

Foto: Iván J. Urquízar / Vídeo: L. O.

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Adrián González

Adrián González

¿Declarar a Pedro Sánchez 'persona non grata' en la Región de Murcia? Es la moción que llevarán y defenderán en la Asamblea Regional los diputados Virginia Martínez y José Ángel Antelo ante «el creciente hartazgo de los ciudadanos por los casos de corrupción que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno, a su Ejecutivo y al Partido Socialista».

«Vamos a presentar en la Asamblea Regional una iniciativa para declarar a Pedro Sánchez persona non grata. Una iniciativa que cuenta con el apoyo popular y mayoritario de los ciudadanos de la Región de Murcia, que están cansados de ver cómo Pedro Sánchez acumula casos de corrupción en su entorno familiar, en su Gobierno y en su partido», afirmó Martínez.

La diputada regional ex de Vox señaló que «el número de imputados va en aumento día a día» y denunció que la situación política nacional «ha alcanzado unos niveles de deterioro institucional que exigen una respuesta firme desde la Región de Murcia».

Critican que el presidente del Gobierno va en contra de la economía, la seguridad, el Trasvase o la democracia

Quedará por ver si la propuesta recibe el apoyo tanto del Grupo Parlamentario Popular como por parte de sus excompañeros de Vox en el Hemiciclo autonómico.

Martínez advirtió, además, de las consecuencias que las políticas del Gobierno de España tienen para los intereses de la Región. «Pedro Sánchez es un peligro para la Región de Murcia, especialmente para nuestra economía por el recorte del trasvase Tajo-Segura; para nuestra seguridad, por sus políticas de fronteras abiertas y papeles para todos; y para la democracia, por sus constantes ataques al Estado de derecho».

"Castiga sistemáticamente a nuestra tierra"

Por su parte, José Ángel Antelo mostró su respaldo a la iniciativa anunciada por Virginia Martínez y señaló que la Región de Murcia «no puede permanecer en silencio ante un Gobierno que castiga sistemáticamente a nuestra tierra, amenaza el futuro del trasvase Tajo-Segura y antepone su supervivencia política a los intereses de los españoles».

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«Esta iniciativa es más necesaria y más importante que nunca. La Región de Murcia debe alzar la voz frente a quienes atacan nuestros intereses, debilitan nuestras instituciones y ponen en riesgo el futuro de España», ha concluido Virginia Martínez

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