El segundo día de la ola de calor en Murcia llega con temperaturas por encima de los 40 grados

España se encuentra al rojo vivo. El calor está atacando con intensidad a la práctica totalidad del territorio peninsular y la Región de Murcia no es una excepción. Tras un lunes de alerta amarilla en la Vega del Segura, llega el martes en el que no habrá ni una sola comarca sin avisos por calor.

Concretamente, la Vega del Segura será el punto más caluroso de toda la Comunidad con una alerta naranja. El resto de zonas de la Región estarán con alerta amarilla. El ascenso de las temperaturas será generalizado, alcanzando los 41 grados en la ciudad de Murcia.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, el horario más peligroso será entre la una de la tarde y las nueve de la noche. Aunque en la capital de esta zona del Levante se alcance el 'tope', también habrá valores muy altos en el Altiplano y el Noroeste: Yecla y Caravaca verán como sus termómetros marcan máximas de 39 grados.

En Lorca no serán mucho más bajas; se alcanzarán los 38 grados. En el Campo de Cartagena y Mazarrón las temperaturas serán más moderadas, pese a la alerta amarilla, y es que a las cinco de la tarde se llegará a los 34 grados.

Al respecto de las temperaturas mínimas, dormir será un poco más complicado porque en todos los sitios de la Región las noches serán tropicales. Es decir, los termómetros no bajarán de los 20 grados, excepto en Yecla y Caravaca -19 grados-. En Lorca habrá 21 grados y en Murcia y Cartagena 22.

Las alertas de la Aemet para la Región de Murcia el próximo miércoles. / Aemet

Miércoles sin tregua

El miércoles 8 de julio no solo no dará tregua, sino que aumentará la intensidad de las temperaturas. Al igual que el martes, la Vega del Segura permanecerá con alerta naranja y el resto de comarcas en amarilla.

Al respecto de las temperaturas, el máximo también se alcanzará en la capital de la Región; Murcia tendrá 43 grados de máximas. En el Noroeste se mantendrá el calor del día anterior, Caravaca lidiará con 39 grados de temperatura.

En el Altiplano tampoco habrá descanso, al igual que en el caso de Caravaca, Yecla mantendrá firme sus 39 grados. En Lorca, no obstante, se alcanzará el punto más alto de toda la ola de calor -39 grados-.

Cartagena, por su parte, también llegará al punto más alto de toda la ola de calor durante la tórrida tarde del miércoles: 35 grados.

Si bien las máximas serán de mayor intensidad, también las mínimas experimentarán una sustancial subida. El 8 de julio no habrá casi ningún territorio de la Región que baje de los 20 grados por la noche; Cartagena, Murcia y Lorca no bajarán de los 23 grados, Caravaca tendrá mínimas de 20 y Yecla, 21