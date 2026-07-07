Ryanair llega a los tres millones de pasajeros en el Aeropuerto de Corvera con regalo incluido para la viajera afortunada

Tres millones de pasajeros desde el 15 de enero de 2019 con el primer vuelo inaugural East Midlands-Murcia que abría Corvera hasta el Londres Luton-Murcia de este 7 de julio de 2026. Es el "hito" alcanzado este martes por aerolínea Ryanair en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia a lo largo de los siete años y medio de andadura que tienen ya las instalaciones una vez que echó el cierre la parte comercial de las de San Javier.

Para celebrar la cifra histórica, una británica procedente de este vuelo, que iba con su familia dispuesta a pasar unos días de descanso en la casa familiar que tienen en la Región, recibió una sorpresa a su aterrizaje a la pista de Corvera al ser la pasajera número 3.000.000 de la aerolínea internacional en volar en este aeropuerto: Ryanair la obsequió con una tarjeta regalo por valor de 100 euros.

La sorpresa para esta mujer fue "totalmente inesperada", que precisamente ayer cumplía años: "Ahora vamos a disfrutar de nuestras vacaciones, y más aún después de esta maravillosa sorpresa al llegar a Murcia", dijo a los medios a su llegada a la terminal. A la pregunta de en qué iba a gastar el dinero del premio, lo tuvo claro: "Para volver, por supuesto", añadió entre risas.

La agraciada recibe una tarjeta regalo de 100 euros al aterrizar, coincidiendo además con su cumpleaños

Una relación que arrancó en el año 2003

La directora de Comunicación de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, mostró su satisfacción con el volumen de tráfico alcanzado al recordar que la compañía lleva una trayectoria mucho más larga en la Región de Murcia gracias a sus operaciones que arrancaron en 2003 en San Javier y con las que, en total, 13 millones de pasajeros han sido transportados desde y hacia la Región.

"Somos el principal operador en el Aeropuerto de Murcia, con una cuota de mercado del 65%, y este verano mantenemos ocho rutas internacionales: siete con Reino Unido (Mánchester, Londres, East Midlands, Bournemouth, Glasgow, Birmingham) y una con Irlanda (Dublín). Se trata de un mercado muy consolidado, que funciona muy bien, pero que todavía tiene un importante potencial de crecimiento y en el que esperamos poder seguir aumentando nuestra actividad", reconoció Ruiz.

Para este verano, reiteró que Ryanair crece un 8% en capacidad en la Región, con más de 550.000 plazas ofertadas: "Como también incrementamos la capacidad durante la temporada de invierno, todas estas mejoras nos permitirán aumentar el tráfico un 8% este año, hasta alcanzar los 625.000 pasajeros".

La británica agraciada, con la tarjeta regalo junto a la tripulación del avión y las autoridades. / Ryanair

Ante si Ryanair tiene previsto abrir nuevas rutas o al menos mantener las que conectan la Región con estos destinos internacionales, Ruiz recordó que en estos momentos la aerolínea sigue inmersa en plena campaña de verano y empezando a configurar la programación de invierno. En España, añadió, Ryanair sigue muy pendientes de saber cómo termine de definirse el Plan DORA III y las tasas que ponga Aena, por lo que "todavía es demasiado pronto para anunciar novedades o incluso para cerrar definitivamente cómo quedarán las programaciones".

Despegue tras el impacto de la pandemia

Por su parte, el director del Aeropuerto Internacional de la Región, Carlos San Martín, reconoció que el 'despegue' de Corvera en los últimos años ha tenido "una evolución muy positiva", sobre todo después del "impacto" de la pandemia. "Desde entonces estamos en una tendencia de recuperación y con cifras bastante optimistas. En el último mes estadístico cerrado acumulamos un crecimiento del 14% en el volumen de pasajeros y afrontamos una temporada de verano en la que la oferta de asientos crece un 4%. Todo apunta, por tanto, a que esa tendencia de crecimiento se va a consolidar".

El Aeropuerto Internacional de la Región registra un aumento del 14% en viajeros y las previsiones apuntan a un verano de récord en la Comunidad

San Martín recordó que la Región "tiene un enorme potencial por su oferta turística, por su atractivo para los visitantes y también como oportunidad de negocio e inversión. Las compañías aéreas analizan esos factores, los exploran y los comprueban. Ryanair es un buen ejemplo de esa apuesta firme por la Región de Murcia como destino y por el aeropuerto como infraestructura para conectar directamente diferentes ciudades y regiones con la nuestra".

"El turismo vive el mejor momento de la historia"

La Región de Murcia vive así "el mejor momento turístico de la historia" gracias a la contribución, entre otros actores, de Ryanair, "un aliado fundamental a través de una infraestructura esencial para facilitar la llegada de turistas a la Región", expresó este martes el director del Instituto de Turismo de la Región (Itrem), Juan Francisco Martínez, durante el acto convocado por la aerolínea irlandesa.

La campaña turística de verano arranca con previsiones de ocupación propias del mes de agosto en buena parte de la Costa Cálida. Según avanzó Martínez, los empresarios del sector alojativo regional prevén que destinos como Águilas y Mazarrón alcancen una ocupación del 70% durante julio, mientras que La Manga y el Mar Menor, donde se concentra la mayor parte de la planta hotelera de la costa, esperan llegar al 80%.

Martínez destacó que estas cifras reflejan el buen momento que atraviesa el turismo regional y atribuyó buena parte de esta evolución al papel del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), canaliza el 80% de la llegada de turistas internacionales a la Comunidad.

En este contexto, el aeropuerto afronta la temporada estival con un incremento del 4% en las plazas ofertadas respecto al verano pasado. Además, Ryanair aumentará su capacidad un 12%, un crecimiento que, según el responsable del Itrem, contribuirá a reforzar la llegada de visitantes durante los meses de mayor actividad turística.

El director del organismo turístico subrayó también la evolución del tráfico aéreo en lo que va de año. Desde enero, el aeropuerto acumula un incremento del 14% en el número de pasajeros, un dato que calificó de "extraordinario". Recordó que, tras la pandemia, el crecimiento anual se había situado entre el 3% y el 4%, en línea con la media de los aeropuertos de la red de Aena, por lo que el aumento registrado este año supone un importante salto en la recuperación del tráfico.

"Contacto permanente" con las compañías para abrir más rutas

Respecto a la conectividad, Martínez reconoció que existe demanda para ampliar tanto las rutas nacionales como las internacionales. En este sentido, destacó la reciente incorporación de la conexión con Venecia, la primera ruta directa entre el aeropuerto murciano e Italia, así como la apertura de una nueva conexión con Lille, que se suma a la ya existente con Marsella para reforzar la presencia en el mercado francés.

El responsable del Itrem aseguró que el Gobierno regional mantiene un "contacto permanente" con las compañías aéreas para favorecer la apertura de nuevas rutas mediante acuerdos de colaboración.