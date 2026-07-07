Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 662 hectómetros cúbicos, cinco menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco.

Los embalses del Segura disponen de 318 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 266 más que la media que suelen almacenar en esta época (396 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 58,1% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica está al 77,1% de su capacidad total. Los embalses almacenan 43.199 hectómetros cúbicos de agua, disminuyendo durante este período en 756 (el 1,3% de la capacidad total).

Por ámbitos, en el Cantábrico Oriental la reserva está al 78,1%; Cantábrico Occidental al 82,2%; Miño-Sil al 78,4%; Galicia Costa al 67,4%; Cuencas internas del País Vasco al 85,7%; Duero al 81,3%; Tajo al 71,4%; Guadiana al 80,4%; Tinto, Odiel y Piedras al 80,8%; Guadalete-Barbate al 83,9%; Guadalquivir al 81,5%; Cuenca Mediterránea Andaluza al 73,7%; Segura al 58,1%; Júcar al 63,1%; Ebro al 78,2% y Cuencas internas de Cataluña al 88%.

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Las precipitaciones han sido escasas en la vertiente Mediterránea y muy escasas en la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Girona, con 19,3 litros por metro cuadrado.