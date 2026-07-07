La Región de Murcia exige al Ministerio medidas para frenar el avance de la clorosis nervial amarilla

La Región de Murcia tiene en los limones un activo económico fundamental, por eso ha pedido al Ministerio -durante la reunión de la Conferencia Sectorial- "una respuesta estatal contundente". Concretamente, quieren que se obligue a los viveros de origen a facilitar los datos de trazabilidad.

Hasta ahora la clorosis nervial ha avanzado en la Región de Murcia bajo vigilancia; se detectaron los primeros casos a finales de mayo. Desde entonces la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha desplegado un plan para que los miembros del sector compartan datos y, de esta manera, se preparen para próximas decisiones.

La expansión de esta enfermedad podría suponer un auténtico desastre para la Región. La península cuenta con 54.000 hectáreas de limoneros en total y 28.000 se encuentran en el territorio al sureste de España. En valores porcentuales, esto supone más de un 50% de los limoneros a nivel nacional.

Los plantones afectados de otros territorios siguen llegando a las explotaciones y centros de jardinería de la Región

Exigencias al Ministerio

El Gobierno Regional pidió al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que "ejerza de forma inmediata sus competencias de coordinación" para frenar la dispersión del virus. Además de lo que pidió Joaquín Buendía, consejero, durante la reunión de la conferencia sectorial, también se envió una carta al ministro de agricultura, Luis Planas, en la que denuncia un "grave incumplimiento" de la legislación en materia de sanidad vegetal por parte de los operadores profesionales de otras comunidades.

Y es que, según indicó el Gobierno regional en una nota de prensa, los plantones afectados de otros territorios siguen llegando a las explotaciones y centros de jardinería de la Región.

Esto se suma a las reclamaciones que el director de general de Agricultura y Política Agraria Común le expuso al Ministerio el pasado 25 de junio durante la reunión de Directores Generales de Sanidad e Higiene Animal y Vegetal.

Limoneros de la huerta de Murcia / Iván Urquizar

Para el grupo que gobierna en la Región de Murcia es imprescindible que el Gobierno central obligue a las otras Comunidades Autónomas a trabajar para conseguir toda la información posible sobre la trazabilidad del virus. De forma más específica, quieren tener los datos sobre los lotes de plantas de vivero vendidos durante los años 2024 y 2025

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Por otro lado, comentaron que en el escrito enviado se expone que no se ha recibido información sobre el origen y destinos de estas partidas, "a pesar de que el marco legal estatal y de la Unión Europea obliga a los operadores profesionales a disponer de un estricto registro de trazabilidad". Consideran que esta "parálisis administrativa" es un "serio peligro" para los productores y para el conjunto de este sector en España.