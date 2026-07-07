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Murcia, la comunidad más volcada con 'La Roja'

La comunidad registra la mayor cuota de pantalla durante el España-Portugal con un 80,3%

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). El partido entre España y Portugal, que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026, se disputa e

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). El partido entre España y Portugal, que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026, se disputa e / César Vallejo Rodríguez - Europa Press

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E.P.

La victoria de la selección española ante Portugal en el Mundial 2026 ha logrado 12.794.000 espectadores de audiencia media y un 75,2% de cuota de pantalla, según un informe de Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue. La Región de Murcia fue la comunidad donde más se siguió el partido, con un 80,3% de cuota de pantalla durante la victoria de los de De la Fuente

El choque entre España y Portugal, que se ha podido ver a través de La 1, La 2, Teledeporte y DAZN Mundial, ha anotado un total de 17.796.000 de espectadores únicos. El minuto más visto del Mundial este lunes fue a las 23.01 horas en La 1, con 12.521.000 de espectadores.

La cuota de pantalla por sexos alcanzo el 81,6% entre los hombres y el 68,5% entre las mujeres. Además, la franja de edad que más seguimiento registró fue la de 13 a 24 años, con un 88,2% de cuota de pantalla; y la Región de Murcia fue donde más se vio el partido con el 80,3% de cuota.

La selección española se ha metido este lunes en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras imponerse en los octavos de final a Portugal (0-1) gracias a un gol en el tiempo añadido de Mikel Merino, que había salido en el tramo final de la segunda mitad, tanto que devuelve a la 'Roja' a la antepenúltima ronda de una Copa del Mundo 16 años después.

Noticias relacionadas y más

El número de espectadores únicos que vieron ayer algún partido del Mundial de Fútbol 2026 (La 1, Teledeporte y DAZN Mundial) fue de 17.984.000 personas, lo que supone el 37,8% de la población de España.

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