Salud
La Región incrementa las donaciones de órganos en el primer semestre de 2026 y bate récords en médula ósea
El Hospital Virgen de la Arrixaca lidera la actividad con 39 donantes y destaca la generosidad familiar ante las negativas, que han descendido a solo cinco
La Región de Murcia ha consolidado su actividad en donación de órganos durante el primer semestre de 2026 al registrar un total de 58 donantes --cinco de ellos donantes vivos renales--, lo que representa un incremento respecto a los 53 contabilizados en el mismo periodo del año anterior.
Según datos de la Coordinación Regional de Trasplantes facilitados por la Comunidad, esta respuesta solidaria y la labor de los equipos sanitarios han permitido la realización de 108 trasplantes de órganos sólidos en la comunidad autónoma en lo que va de año.
El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia se ha mantenido como el centro de referencia al sumar 39 donantes en este semestre (cuatro más que los 35 de 2025), un balance en el que destaca la generosidad de las familias de dos donantes infantiles.
El mapa de la donación en la red hospitalaria se completó con cinco donantes en el Hospital Morales Meseguer (Murcia), cuatro en el Reina Sofía (Murcia), tres en el Santa Lucía (Cartagena), uno en el Rafael Méndez (Lorca) y uno en el Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor.
Los coordinadores hospitalarios han vinculado directamente estos resultados al aumento de la concienciación social, que se ha traducido en una reducción de las negativas familiares a la donación, las cuales han descendido desde las nueve registradas en el primer semestre de 2025 a solo cinco en este arranque de ejercicio.
Hito en médula ósea
En lo relativo a la actividad trasplantadora, las intervenciones en la Región han permitido salvar o mejorar la calidad de vida de un centenar de pacientes.
Por tipología de órganos, los profesionales médicos llevaron a cabo un total de 44 trasplantes de hígado (doce más que el año anterior), 56 trasplantes de riñón (cuatro menos respecto al primer semestre de 2025) y ocho trasplantes de corazón (uno más que en el ejercicio precedente).
Por otra parte, la Comunidad ha marcado un hito histórico a nivel nacional en la captación de donantes de médula ósea.
Durante la campaña del tercer 'match', celebrada entre el 10 y el 12 de mayo, la Región de Murcia alcanzó los 2.171 nuevos inscritos, lo que supuso el mayor registro de todo el país en dicha convocatoria.
Este éxito contó con el impulso de la primera carrera popular por la donación de órganos celebrada en la capital murciana, una cita deportiva que reunió a más de 3.000 participantes y logró captar de forma directa a 350 donantes.
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