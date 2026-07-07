Energía
La red eléctrica regional recupera 182 megavatios para nuevos proyectos industriales
Las subestaciones de Totana y Balsicas están entre las únicas tres de todo el país que cuentan ahora con más potencia disponible para ofertar a inversores que requieran de alta disponibilidad energética
La red eléctrica en la Región de Murcia recupera capacidad y podrá seguir acogiendo proyectos industriales de gran demanda. En concreto, y según los datos de Red Eléctrica, un total de 182 megavatios de capacidad han sido liberados en dos de los nudos de la red regional tras la renuncia a sus permisos de acceso y conexión de varios consumidores. “Estos 182 megavatios equivalen a la potencia suficiente para operar varias plantas electrointensivas o complejos industriales pesados al mismo tiempo”, según destacó el director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles.
“Hablamos de red de transporte, de las ‘autovías de la electricidad’ de gran capacidad, a las que pueden conectarse proyectos con grandes consumos, como es el caso del electrolizador de 100 MW que Repsol desarrolla en Cartagena”, añadió el director general. De los 182 megavatios liberados, la mayor parte (159) corresponden a la subestación de Totana y el resto a la de Balsicas.
Miralles resaltó que la Región “sume el 90 por ciento de los megavatios que se han recuperado a nivel nacional, ya que en toda España solo han ganado capacidad tres nudos, de los que dos se encuentran en la Región”, e indicó que “esta capacidad añadida nos va a permitir seguir atrayendo proyectos industriales y residenciales, especialmente en las zonas de influencia del Campo de Cartagena y el Valle del Guadalentín”.
A pesar de este alivio puntual en la capacidad de transporte y gestión eléctrica de la Región, Miralles insistió en la “urgente necesidad de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) avance en la resolución de la batería de alegaciones que el Gobierno regional presentó hace ya siete meses a su propuesta inicial de desarrollo de la red eléctrica.
El director general recordó que las ocho alegaciones presentadas “nos permitirían asegurar el futuro desarrollo industrial y económico de la Región, atendiendo demandas de proyectos industriales y residenciales para nuevas viviendas ya identificados que suman más de 1.680 megawatios (MW) de potencia”.
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