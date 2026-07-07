Un municipio de la Región de Murcia, entre los 25 más baratos de España para comprar casa

Un municipio de la Región de Murcia se sitúa entre los 25 más baratos de España para comprar una vivienda. Se trata de Abarán, que aparece en el puesto 19 del ranking elaborado por el portal inmobiliario Idealista, con un precio medio de 534 euros por metro cuadrado durante el segundo trimestre de 2026.

El estudio, basado en el informe de precios de Idealista correspondiente a ese periodo, sitúa a Abarán dentro del grupo de localidades españolas donde comprar casa resulta más económico, todas ellas por debajo de los 600 euros por metro cuadrado.

A nivel nacional, el municipio más barato para adquirir una vivienda es Fuente Obejuna, en Córdoba, con un precio medio de 369 euros por metro cuadrado. Solo otra localidad baja de la barrera de los 400 euros: Pedro Muñoz, en Ciudad Real, donde el metro cuadrado se sitúa en 377 euros.

Tras estos dos municipios aparecen Bembibre, en León, con 441 euros por metro cuadrado; Vilamarín, en Ourense, con 450 euros; y Espinosa de los Monteros, en Burgos, con 456 euros.

También se encuentran entre las localidades más económicas Argamasilla de Alba y Almodóvar del Campo, ambas en Ciudad Real, con 457 y 468 euros por metro cuadrado, respectivamente; Arroyo de la Luz, en Cáceres, con 471 euros; y Quesada, en Jaén, también con 471 euros.

Por debajo de los 500 euros por metro cuadrado figuran además Campo de Criptana, en Ciudad Real, con 480 euros; Azuaga, en Badajoz, con 483 euros; Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, con 489 euros; O Covelo, en Pontevedra, con 490 euros; Peñarroya-Pueblonuevo, en Córdoba, también con 490 euros; y Villanueva del Arzobispo, en Jaén, con 492 euros.

En el tramo comprendido entre los 500 y los 600 euros por metro cuadrado se sitúa Abarán. Antes aparecen Leiro, en Ourense, con 507 euros; Paterna del Río, en Almería, con 508 euros; y A Merca, en Ourense, con 528 euros. Después de Abarán se encuentran El Carpio, en Córdoba, con 536 euros; Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, con 544 euros; San Clemente, en Cuenca, con 548 euros; Socuéllamos, en Ciudad Real, con 549 euros; Herencia, también en Ciudad Real, con 552 euros; y Mancha Real, en Jaén, con 556 euros.

El informe de Idealista destaca, además, que existen diferencias importantes entre los precios de estas localidades y los valores medios de sus respectivas comunidades autónomas. La mayor brecha se registra en Fuente Obejuna, donde comprar vivienda resulta un 87,4% más barato que la media de Andalucía.

También sobresalen los casos de Quesada, en Jaén, con una diferencia del 84% respecto al precio medio andaluz, y Peñarroya-Pueblonuevo y Villanueva del Arzobispo, ambas con una rebaja del 83,3% frente a la media de su comunidad.

En el extremo contrario, las menores diferencias dentro del ranking corresponden a municipios de Castilla-La Mancha, como Herencia, donde el precio es un 50,4% inferior a la media regional, y Socuéllamos, con una diferencia del 50,7%.